阿旺阿兹曼．遴选国家元首和马来统治者理事会 当苏丹莫哈末五世宣布辞去国家元首一职后，这名在位长达2年24日的国家元首为大马的历史性时刻增添了另一个篇章。在大马独立之后，大马君主制度的发展史上从未出现这种情况。

当苏丹莫哈末五世宣布辞去国家元首一职后，这名在位长达2年24日的国家元首为大马的历史性时刻增添了另一个篇章。在大马独立之后，大马君主制度的发展史上从未出现这种情况。

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然而，这项退位正有序的进行着，苏丹莫哈末通过联邦宪法第32（3）条文，即通过统治者理事会秘书处正式通知马来统治者。陛下也感谢马来统治者推举他自2016年12月13里开始出任第15任国家元首。根据联邦宪法，国家元首的退位必须有他亲自签署的书面通知。许多人都感到悲伤，也有许多人不相信，也有人希望了解退位的原因。

在这种情况下，马来统治者理事会才会了解退位背后的真正原因。虽然许多人猜测陛下的请假及散播的婚礼照片是导致陛下退位的原因。但陛下的隐私必须受到尊重，马来统治者理事会在处理退位程序时就足以证明他们在处理此事上会更理智。

宪法第32（4）条文阐明接下来的程序，即新国家元首的选举程序。被委任成为国家元首的统治者必须是名成年人、不拒绝成为人选、以及不会被统治者理事会拒绝。被提名的统治者也有权进行秘密投票以选出国家元首。

只有统治者才能够参与选举，统治者在经过提名后才会进行投票。统治者理事会由9名在位的苏丹组成，并以秘密投票的方式委任元首。而且，秘密投票的方式是非常严格的，他们必须使用相同墨水的笔，选票也没有序号，在成绩出炉后，该选票就会被烧毁或销毁。

元首候选人必须在统治者召开的选举中获得5名统治者的支持才得以受委成为国家元首。

一旦被提名的候选人没有获得多数票，那么选举将会重新进行，并由名单中排名第二的候选人来替补。此选举只有在陛下接受委任成为国家元首之后才算完成。

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之后，理事会将会正式宣布委任获得多数票的统治者成为国家元首，并担任这项职务长达5年。这证明选举是严格和文明的。

以资历为主的轮任制度是传统上采用的制度。但是，是否延用此规矩是由统治者理事会决定的，因为所有州属的统治者都已经出任过国家元首。此事在霹雳苏丹被选为第9任国家元首就说明了这点。换句话说，现在有第二份轮任名单，而这已经涉及6个州属的马来统治者，即森美兰、雪兰莪、玻璃市、登嘉楼、吉打和吉兰丹。如果根据这个制度，正有待3个州属，即彭亨、柔佛和霹雳来完成这第二份名单。

因此，马来统治者理事会只能选择继续或不要采用轮任制度。苏丹依布拉欣是柔佛州的第22任苏丹，殿下曾经在1957年拒绝提名成为国家元首人选，尽管他当时是最适合出任首任国家元首的人选。因此，森美兰州的最高统治者端姑阿都拉曼才当选为国家元首。

马来统治者理事会也可以行使所有权力及考虑所有其他因素以做出适合判断，如影响他们决定的身体、心理或其他因素。

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目前，有人认为彭亨州摄政王东姑阿都拉有可能被加冕成为彭亨苏丹。这是根据他的父亲苏丹阿末沙自愿下达的御旨。根据彭亨州宪法第9条文，苏丹必须在州务大臣及州秘书的见证下签署保证书并用州玺盖上印章。如果发生这种情况，退位保证书将通过州政府颁布并公告州内子民。

如果真是这样的话，此事将允许东姑阿都拉登基成为彭亨苏丹，继而有可能获提名为国家元首人选。东姑阿都拉在苏丹阿末沙的同意，并在经过州政府的正式颁布下，于2016年12月28日出任彭亨摄政王。此传闻越传越大，因为根据传统的轮任制度，在吉兰丹之后出任国家元首的州属是彭亨、柔佛和霹雳。但最终是否当选则有赖于马来统治者通过统治者理事会的秘密投票来决定。

统治者理事会将于1月24日在国家皇宫召开的特别会议上选出第16任正副国家元首。同时，统治者理事会还将于1月31日再次召开特别会议，以就第16任正副国家元首的宣誓仪式做出讨论。

在不久后，国家元首之选举将让人看到马来统治者理事会在维护大马君主立宪制的稳定而展现出的秩序与智慧，君主立宪制的概念是国家元首必须受到法治的约束和限制。国家元首不仅需要根据内阁、还有马来统治者甚至包括政府部长的建议来采取行动。

国家元首通常都会担任直到届满，除非是退位或驾崩。在苏丹莫哈末五世的情况下，该退位程序是顺利的进行着，正如希望联盟从国阵手中接过政权一样。

该制度正持续运作而统治者体制持续受到维护，这也符合国家原则中的忠于君国。

国家元首在行使权力委任首相时发挥其作用，陛下必须根据自身的观察，以委任一名得到大多数议员支持的人选。陛下也可以同意或不同意解散国会的要求。陛下也可以要求统治者理事会就统治者的地位、特权和荣耀召开会议并在会议上采取行动。

在君主立宪制度下，国家元首的角色非常重要，以建立一个主权国家。陛下是团结的象征、陛下是联邦宪法的主要支柱，根据联邦宪法第32（1）条款，其地位在所有人民之上，且不可在任何法院面对任何诉讼，除了特别法庭。

身为国家元首和立宪制的君主，陛下拥有宪法所赋予的广泛权力。这可从政府三权（行政、立法和司法）的角色和职务看出来。陛下是三军的最高统帅。

在首相建议下，并经过统治者理事会的讨论，陛下除了有权委任联邦法院首席大法官、还有权委任上诉庭主席、马来亚大法官、东马大法官、联邦法院法官、上诉庭和联邦法院法官。国家元首延迟委任汤米汤姆斯一事，据说是为了要得到希望联盟政府保证该委任不会影响伊斯兰、马来人和土著权益。这是因为国家元首是伊斯兰的领袖，需要维护大马的马来人和伊斯兰的权益。

显然，统治者制度在我国的行政体系中扮演着特殊的角色和作用。所有大马人都遵循国家宪法并继续尊重这一制度。马来统治者制度和希盟政府之间的良好合作关系，有望让国家迈向成功与辉煌。