泰国羽球超级300赛·向偶像林丹拿下一局·詹俊为虽败犹荣 大马在复赛派出的两位男单詹俊为、李梓嘉皆不幸遭到淘汰，男双吴蔚昇与陈蔚强、吴世飞与诺伊祖汀和混双陈炳顺与吴柳莹先后闯入半决赛。

（泰国‧曼谷11日综合电）周五此间上演的泰国羽球超级300赛复赛，大马21岁男单小将詹俊为挑战偶像中国“超级丹”林丹失败，但能够拿下一局已足以让人鼓舞。

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今日，大马在复赛派出的两位男单詹俊为、李梓嘉皆不幸遭到淘汰，男双吴蔚昇与陈蔚强、吴世飞与诺伊祖汀和混双陈炳顺与吴柳莹先后闯入半决赛。

而率先登场的詹俊为，是以21比14、16比21、8比21不敌世界排名第13的林丹，其中俊为一度在首局以16比10领先下先拔头筹。但接下来站稳脚跟的林丹越战越勇，次局14平后一举拿下4分拉开战局，迅速扳回一局。

在决胜局，林丹一口气打出11比2的领先优势，最终反败为胜。35岁的林丹晋级半决赛后，对手是队友陆光祖。

大马另一名男单李梓嘉复赛硬碰法国7号种子利维德兹，结果技不如人以11比21、19比21败阵，无缘半决赛。

双打方面，大马在男双迎来2场阋墙战，首号种子“双蔚组合”吴蔚升与陈蔚强只费了30分钟，就以21比12、21比16横扫6号种子王耀新与张御宇。双蔚接下来战日本组合古贺辉斋藤太一。

早前，吴世飞与诺伊祖汀21比8、21比14轻取8号种子阿里夫与阿兹林，半决赛挑战台湾5号种子卢敬尧与杨博涵。

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昨日，大马折损次号种子谢定峰与苏伟译，他们不敌日本的松居圭一郎与竹内义宪。

顺莹向卫冕路挺进

至于首号种子兼里奥混双亚军陈炳顺与吴柳莹今日在混双复赛成功以21比12、22比20击败印尼组合阿菲安与马希拉，为前国家队队友陈堂杰与白燕微报仇，距离蝉联冠军更进一步。炳顺与柳莹接下来4强碰上香港8号种子邓俊文与吴芷柔，后者打败印尼4号种子阿克巴与温妮。