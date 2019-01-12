唐辛子．日本的儿童教育：比早教更重要的是“原体验” 中国与日本这两个国家，最有意思的地方，就是通常在相同的肤色之下，隐藏着不同的大脑。

中国与日本这两个国家，最有意思的地方，就是通常在相同的肤色之下，隐藏着不同的大脑。各自的思维方式会非常不一样。有时候甚至是背道而驰。

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就拿学习这件事来说，便是一个典型的例子：这两个国家的人都热爱学习，注重教育。于是，中国开始流行知识付费，而日本则在准备教育免费。从2019年10月开始，日本的幼儿教育将全面实施无偿化，还计划2020年开始实施高等教育无偿化——年收低于270万日元的困难家庭，上国立大学不仅可以全额免除学费，还能每月获得生活补助。

知识付费当然不是坏事。尤其从掌握知识就是为了创造财富这一价值观出发，付费购买知识，更是理所当然。至于日本的教育免费，无非是日本政府渴望日本国民多生孩子，所以硬着头皮为孩子的教育创造条件。之所以说“硬着头皮“，是因为日本政府真的没什么钱，所以只能够拆东墙补西墙。

例如在教育免费的同时提高税收——2019年10月，伴随着日本幼儿教育免费的，是消费税从现在的8%提高到10%。所谓羊毛出在羊身上，政府只是一个负责分配羊毛的中介。那些用来进行免费教育的钱，其实都是需要老百姓自己掏腰包的。当然，比较重要的一件事是：羊毛必须取之于羊也用之于羊。

话题扯远了。这篇文章的目的并不是想讨论日本的羊毛，而是想聊聊日本的教育。因为不仅知识付费和免费教育这两点不同，在儿童教育理念上，两国思维也不一样。日本没有“不要让孩子输在起跑线上”的说法。因为日本父母们认为：人生不是一场短跑，而是一场马拉松。起跑线不重要，重要的是在整场人生马拉松中，一个人奔跑的体力与耐力。与漂亮的起跑相比，持之以恒地奔跑到最后，才更为值得称道。

所以，虽然日本的幼儿教育和保育马上要免费了，日本的年轻父母们却未见得个个喜气洋洋。

因为对许多日本家庭而言，比起花钱让孩子早早坐在教室里接受各种智力教育，让孩子去接受不花钱的“原体验”显然重要得多。

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所谓“原体验”，简洁地说，就是让孩子去体感自然最本真的状态。更具体地说，让孩子们去体验风、体验火、体验水，体验泥土沙石、体验森林树木，与小动物亲密无间——这些都属于“原体验”。

例如，大人若是想要孩子知道什么是“风力”，若是只让孩子规规矩矩坐在教室里，然后告诉他“风力是指风吹到物体上所表现出的力量的大小”——这样的定义式教育，显然过于偷工减料。

对孩子而言，也乏味无趣得很。生动有趣的做法，是领着孩子到山野去，去攀登上山顶，迎着扑面而来的风，大声对孩子说：“来，张开你的双手，拥抱风吧，你拥抱住了吗？感觉到风的力量了吗？”

这就是“风的原体验”。虽然鲍勃．迪伦伤感地唱出过“答案在风中飘”这样的歌词，但在风的原体验中，孩子们得到的答案是喜悦与自由——拥抱风的喜悦、以及对于“风”的种种脑洞大开的想象之自由。

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孩子们的老朋友、人称“宫老爷子”的动漫大师宫崎骏，就是一位“原体验”的绝对支持者。宫老爷子曾经画过一幅画，画面上是他理想中的幼儿园：每一道楼梯都长得像滑梯，每一间大房子里，都被泥土堆出了山丘和山坡，孩子们在房间里挖土，在泥巴堆里滚上滚下，从一个房间滑到下一个房间……，而大房子外面，有孩子在生火，也有孩子在灭火，还有孩子在飞刀削树枝，再有一群孩子则在快活地爬树。在这幅画的旁边，写着宫老爷子的内心独白：这是一个让孩子们入迷的幼儿园；住在这附近的孩子，不管是谁都可以进来玩；这是一个可以让孩子们使用浑身的感觉，去活动身体的地方；是一个将混凝土和塑料藏起来；可以让孩子们接触到土与木、水与火这些生命物体的地方；我要造一个让孩子们来了就不想回家的幼儿园。

泥土的气息、树木的呼吸、火的炽热、水的流动，这一切，都是生命最初始的原动力。孩子们应该从火烤的灼痛中、从摸爬滚打的擦伤中，去获得一些能够承受的疼痛体验，并从中见证自己的身体所拥有的愈合能力，由此获得某种信念与信心。

在这样的“原体验”中成长起来的孩子，他们幼年时所获得的对于自然的感受力，将令他们的内心永远充满活泼的生机，并一直陪伴他们到成年甚至老年——这一点，只要看看日本的那些儿童绘本作家们就知道。日本的儿童绘本作家，不是叔叔阿姨级别，就是爷爷奶奶级别，但他们始终懂孩子，无论多大年纪，都能够创作出深受孩子欢迎的绘本，就连大人们阅读他们的作品，也会获得重返童年的感动。因为他们童年所接受的“原体验”，令他们从自然的感受力中所获得的心灵活力，不会因为岁月增长而磨灭。

这样一种与自然相通的丰富感受力，也是好奇心的起点，和创造力的源泉。因研究蓝色LED而获得诺贝尔奖的中村修二，幼年时生活在交通不便的佐田岬半岛，岛上没有任何早教班，只有无尽亲近自然的“原体验”。走出家门就到了海边。白天在海边玩沙子、在礁石缝隙里钓鱼，晚上则躺在海边仰望星空。成年之后，中村修二因研发出蓝色LED而被称为“蓝光教父”。而那些美丽的蓝色光源LED，和他幼年时在家乡海边仰望过的大海星空一模一样。幼年时代的“原体验”，是中村修二研究动力的原点。

这样一种与自然相通的丰富感受力，是坐在教室里接受智力教育、或者被无机质的电子产品所包围的孩子所永远无法拥有的。

所以，日本的天皇夫妇在多年前初为父母时，送给他们的长子、也就是今年5月1日即将登基成为新天皇的皇太子德仁的周岁生日礼物，是一个沙坑。宫中侍从记录说：当年幼小的皇太子，在得到那个由父皇和母后亲手挖出来的沙坑之后，每天拿着铲子和小桶，在沙坑里玩沙子、玩泥巴，玩到不亦乐乎。大冬天小手冻得通红，着装也远比大人还要单薄，但依旧元气十足，健康得很。

而等到皇太子德仁开始上小学时，天皇夫妇赠送给儿子的入学礼物，则是宫中庭院里花坛的一个角落——年幼的德仁可以在那个角落里种植自己喜欢的花草，并亲手负责培育那些花草长大。

虽然从小生活在深宫之中，缺少普通人所拥有的自由，但天皇夫妇依旧尽一切力量，要让皇太子的童年拥有“原体验”，从与自然的亲密接触中，收获丰富的感受性，从而成为一个温和宽厚、内心柔软的人。因为温和所以强大，因为柔软所以坚定——这些看似矛盾的组合，就如同菊与刀一样，正是和文化传统美学的核心。

而且，日本是个多神教的神道国家，山神、海神、岛神、氏神、灶神、立神、衣神、酒神……，各种各样的神加起来号称为“八百万神”。神无处不在，隐藏于自然的一土一木、一沙一石之中，因此，儿童与自然的“原体验”，那不仅仅只是“原体验”，还是“神体验”。也因此，当“原体验”的孩子们喜滋滋地抱着几个树墩回家，又或者从口袋里掏出一把又一把的小石子，宝贝般地珍藏在自己的房间里时，他们不会受到大人们的训斥。通情达理的母亲们，甚至会和她的孩子一样变得目光虔诚，小心翼翼。因为，那些树墩的缝隙里、小石子的心脏里，说不定正居住着一个在伸懒腰的小神仙呢！

（本文获腾讯大家独家授权刊登）