法甲号召力低·内马尔有意回巴塞 内马尔曾5次致电巴塞罗那高层，表达自己回归的意愿？

据西媒报道，内马尔已意识到法甲在足坛的竞争水平低下，因此他曾5次联系巴塞罗那高层，以表明回归的意愿。（图：法新社）

（法国．巴黎11日综合电）内马尔曾5次致电巴塞罗那高层，表达自己回归的意愿？

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在2017年夏天，内马尔以2亿2200万欧元的天价加盟法甲巴黎圣日耳曼，但如今却传出他有意回归巴塞的消息。

虽然圣杰门在国内独孤求败，但上赛季却未能打进欧冠复赛，加上巴西在世界杯终止步复赛，让内马尔在去年所有的评奖中都被忽视。因此，内马尔意识到，法甲的竞争力和号召力远远不足西甲，他要在圣杰门夺得金球奖的可能性极低。

曾5次致电巴塞高层

为了完成身为足坛第一人的目标，内马尔计划返回巴塞。据西媒《世界报》报道，内马尔已曾5次致电巴塞高层，表明自己回归的意愿。

另外，据悉内马尔和身为其经纪人的父亲此前曾与巴塞巴西区特使库里见面，以谋划内马尔回归诺坎普一事。

在内马尔离队后，巴塞拒绝向其支付2600万欧元的续约奖金，双方因此闹得对簿公堂。内马尔若想要回归巴塞，首先要在这笔官司中先撤诉。

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圣杰门拿亚眠出气

但是，内马尔回归巴塞的最大障碍还是圣杰门，这家巴黎豪门并未在内马尔的合同中设立违约金条款，因此若他们拒绝放人，那内马尔也无可奈何。

而在本轮联赛，圣杰门将客场对垒苦于保级的亚眠，必拿对手出气，以发泄周中法国联赛杯出局的闷气。圣杰门目前在联赛继续以15胜2平保持开季不败，并在少赛两场之下领先第2名的里尔多达13分，让法甲冠军之争变得毫无悬念。