疑涉间谍活动．波兰捕华为销售总监 据报道，Weijing W.毕业于北京外国语大学及与中国外交和情报部门有关系。

（波兰．华沙11日讯）官员周五说，波兰国家安全局拘捕一名中国公民和一名波兰人，怀疑两人从事间谍活动。报道指，被捕的中国人Weijing W.属华为高层，而被捕的波兰人Piotr D则曾任波兰国家安全局的高级职员。

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波兰国安局前高层同被捕

据悉，二人会被扣留3个月，一旦罪成将面临10年监禁。

波兰特勤局副局长瓦西克周五说，有关调查早已进行多时，并经过周详计划才展开逮捕行动。

据报道，Weijing W.毕业于北京外国语大学及与中国外交和情报部门有关系。

在波兰罗兹大学学习期间，参加了为期一年的波兰语课程。从2006年起，他在格但斯克的中国总领事馆工作。2011年，他被华为聘用，再送往波兰工作。他负责该公司在波兰的公共关系以及与外交使团的联系。2017年，他成为华为的销售总监。他的主要任务是在公共部门销售华为产品。

波兰公共电视台TVP报导指，反间谍部门周二（8日）前往二人的寓所搜查，同时搜查华为的波兰总部及Piotr D任职的电信业者Orange在波兰的办公室，检获相信与案件有关的文件及数据资料，而法庭则于周四批出拘捕令。二人否认控罪，并拒绝解释事件。

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有指，中国驻波兰副大使曾前往波兰外交部，要求与被捕中国公民见面及提供领事服务。

Piotr D.曾是波兰内部安全局的官员，直至2011年才离职。他在原子能机构任职电信安全部的副主任。

他的离职被指与政府IT招标中贪污有关，然而未被控告。

Piotr D.被指获得政府通讯网络的关键资料，这是一个内部系统，容许秘密传输讯息予各州份最重要的人。

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离开国家安全局后，他参与军事技术大学，电子讯信办公室和Orange的IT安全工作。

中促依法公正处理

中国外交部回复路透社询问时称，中方对此表示高度关切，要求有关国家依法公正处理有关案件，切实保障当事人的合法、正当权益。

此前加拿大应美国的要求，逮捕了华为的首席财务官（CFO）孟晚舟，不过孟过后获得保释。