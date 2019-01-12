4月退休谁继任? 首席大法官里察三缄其口 即将在4月退休的联邦法院首席大法官丹斯里里察马拉尊对其继任者的问题三缄其口，只表示司法委任委员会（JAC）将会讨论此问题。

里察马拉尊（前排左七）和与会的法官在司法大会开幕前拍全家福。（图：星洲日报）

（布城11日讯）即将在4月退休的联邦法院首席大法官丹斯里里察马拉尊对其继任者的问题三缄其口，只表示司法委任委员会（JAC）将会讨论此问题。

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交司法委会讨论

针对有7名联邦法院法官将在今年内退休而将出现很多空缺的问题，他表示，司法委任委员会将会讨论和作出决定。

将在今年退休的大法官为上诉庭主席丹斯里阿末玛亚洛（8月）和马来亚大法官丹斯里查哈拉（5月）。

另外，马拉尊今午为第53届大马法官理事会会议主持开幕仪式后，受询及有人提出委任律师公会的律师为联邦法院法官的建议作出回应时说：“我们还没有去想这个问题。”

另一方面，针对一宗2名外国人涉及贩毒的联邦法院九司会审案件会否因一名法官将在3月退休，而他本人则于4月退休而受到影响的问题，他表示不会，因为预计此案将于2月作出裁决。

“我可以告诉你，此案将在下个月，即其中一名法官在3月退休之前作出裁决。”

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另外，询及他在今早举行的2019年司法年大会开幕仪式上，指我国法官和法庭官员一直都接受美国司法部的培训问题，他否认这和一马公司案件有关连。

他说，法官和官员时常接受培训，而由美国司法部提供的培训始于两年前，因为美国在洗黑钱、贩卖人口、加密货币案件方面具有丰富的经验，而且当地有很多这类案件。