新戏组女团取代星女郎？．周星驰与疾风少女飙舞造势 星爷昨日与演员王宝强及限定女团“疾风少女”在北京出席发布会，为新戏造势。

（香港12日讯）周星驰（星爷）贺岁新作《新喜剧之王》延续20年前《喜剧之王》的纯搞笑风格，将于农历大年初一迎新岁。星爷昨日与演员王宝强及限定女团“疾风少女”在北京出席发布会，为新戏造势。星爷现场跟“疾风少女”一起跳女团舞，还摆出手指向上的甫士。电影主题曲《疾风》将陈百强的经典金曲重新演绎，星爷表示这是他演艺生涯中一首不可磨灭的励志歌，激励他不要放弃。

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过往周星驰的电影都有“星女郎”的出现，今次由“疾风少女”的限定女团取而代之，为电影的宣传揭开序幕。

“疾风少女”由李子璇、刘人语、高颖浠、戚砚笛及吕小雨等组成，星爷透露这队限定女团的组成原因，“希望可以鼓励一班正在追梦的小人物，即使面对疾风，都可以勇往直前”。“疾风少女”全是90后，她们眼中的星爷就像一个大哥哥，说话不多，但经常关心身边的每一个人。现场星爷跟这班90后少女学跳舞，跳得有板有眼，发挥其喜剧之王本色。

今次特别将陈百强的金曲《疾风》重新演绎，作电影主题曲，是星爷自己的奋斗回忆。星爷以前还是临时演员时，每当失意就会听陈百强的《疾风》，激励自己不要放弃，坚持下去。所以他希望用这首歌传递电影中的“疾风精神”去鼓励更多人，他寄语道：“努力奋斗，别放弃，相信自己，你就是自己人生的喜剧之王。”

《新喜剧之王》首段预告曝光后，不少星迷及观众期待电影会带来什么惊喜？星爷说：“相隔20年，这套戏的结局发生了很大的变化，希望这部电影真的能给大家带来鼓舞与希望。”他将自己过去20年来对人生的新领悟放在电影中，就两个字，但不能说，要观众看。对于有不少人猜测王宝强是新版的“尹天仇”（星爷在《喜剧之王》角色），星爷否认说：“套戏会有新的惊喜。”至于为何选王宝强演出？他说因为这部电影讲跑龙套的故事，跟之前《喜剧之王》是同一个方向，想找个大明星，又有跑过龙套的经历，所以是王宝强。王宝强闻言笑说：“所以我是龙套巨星。”（香港明报）