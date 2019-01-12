许俊杰．雪花终将造成雪崩 不知道你是否和我一样，对这种从虚拟平台进化到现实世界的“正义行使”，会思考其正确性与必要性，甚至感到不安？

越来越多平民百姓，因在社交媒体写下藐视王室、批评王族、或嘲讽谩骂等不当文字而被愤怒的网民肉搜、攻击甚至网络霸凌，再到失言者的服务机构施压，逼使这些人丢失了工作，复被警方逮捕查办，这一切只因为自己一时口直心快，没有思前想后而随手写下那一行字，让自己陷入万劫不复的局面。

广告

不知道你是否和我一样，对这种从虚拟平台进化到现实世界的“正义行使”，会思考其正确性与必要性，甚至感到不安？

确实，辱骂啤酒推销员的马来男子，是必须被谴责的，他也为此丢失了工件；确实，汽车公司女职员在消防员殉职后，张贴不当言论而被全民声讨，也因此被辞退，也不过是成年人为自己的过错付出的代价；确实，多名男女在元首退位后，在社交媒体上的不当贴文，辱骂嘲讽王室成员，被网民截屏和声讨而导致丢失工作，还被警察逮捕，也是法治社会里该有的“罪与罚”。因为他们的不当言论，激化多元社会里的不同种族的不安与愤怼，加剧了各族间那一直潜藏，隐而不发的矛盾，过去好不容易建立的，一直努力维持的表面和谐，都被这些网民“不经思考，非常不理智”的贴文和留言一寸一寸的破坏，一点惋惜之情都没有，被肉搜了被逮捕了还搬出“言论自由”来为自己开脱，却只让网民更加愤怒。

愤怒的网民，会做出很多过去不会做，也无法想像的事。他们在脸书开设一个专页，网罗以上乃至更多失言者的照片与个人资料，公开让同样愤怒的大马网民去霸凌他们，指这些人都应该被褫夺公民权。确实，这些躲在“言论自由”旗帜后，发表对王室、对官方宗教、对各种敏感事项的不当言论的网民，是应该受到教训。

有很多话，无论是否反映了事实，也不能打着“言论自由”旗帜，视法律与社会契约为无物而畅所欲言，更何况你还把它写出来，给人掌握证据还不把你送官查办？

但是，这应该是执法者的工作，还是应该让“正义满分”的网民站出来，丢第一块石头？怎么网民都比被羞辱的王室成员更愤怒？

那些大不敬的贴文，看了让人“眼火爆”的留言，要是放在古代封建时代，轻则落个文字狱，重则判你欺君大罪，满门抄斩甚至诛九族。只是，在现代文明社会里，网民不能因为一个人在网络世界里的不当贴文或失言而把他们送进监狱，就在人性层面上攻击他，于是他们展开全民猎巫行动，一场又一场的，围猎、批斗着所有被他们看到的失言者，摧毁他们除了肉体之外的一切，乐此不疲。

广告

如此的“正义凛然”，这样的“替天行道”，怎么我没感受到“伸张正义”的快感，总觉得一场又一场的网络公审里，哪里不对劲了，深思后让人不寒而栗？

每一位网民，在现实世界里都是公民，你能说他们“反应过度”吗？不能。他们捍卫着国家原则，捍卫着马来统治者的地位，捍卫着王室尊严，本就无可厚非，但是，成立“褫夺公民权”

专页、纠众上门施压要求把失言者辞退、还有一则比一则更让人心寒的留言，都是活生生的人，在网络世界里竟然写下了充满攻击性的言论。只要稍不顺心，他们就发动抵制，一言不合就暴怒，网络时代没有让他们学会理解多元观点（不包括辱骂／霸凌等负面观点），却在网络虚拟世界里去满足自己在现实中无法满足的权力私欲，就算这样的行为可以撕裂社会，谁敢指正他们？

所谓的道德和人性，都有重量，当这些东西都施加在被网络霸凌和公审的人的身上，你会不会闪过一点点的同情？

广告

行文至此，我真心希望你没有因为不想听，不屑听而被激怒。人性，包括不好的习性，包括失言者的软弱、自私、没有同理心，这是你我都可能出现的偏差，是不是这样设身处地的想一想，你会重新考虑是否要霸凌或公审这些失言者？

“当雪崩发生时，没有一片雪花会觉得自己有责任”，这句话恰好为越来越失控的网络生态，和网络公审做了生动诠释。过去放纵网民的行为，好比任由积雪堆叠，如今积雪崩塌，不再是弱势对抗强权的民粹力量，却是一股源自恐惧感的愤怒。我们对现实社会有太多的不满与无力感，网络世界正好提供一个“言论自由”的虚拟空间，让自己一夜间变成网络公审乃至霸凌对象，把网络世界的是非恩怨搬到现实世界里来清算。

至于被清算者的未来，留下的创伤甚至怨怼要怎样善后，都不重要了。我们对所有事物都缺乏信任与安全感，总要构想一些假想敌，我们期待人们基于责任和道义的担当，但社交媒体生态让我们不敢相信自己会遇到这等好事，因此当失言者一一出现时，相等于给了我们最好的理由，以种种名义包装下，去放纵深藏的恐惧和愤怒。

这股从虚拟世界烧到现实社会的怒火，源自于匮乏与不安全感，而表达方式极具冲击力与破坏力，让人无法招架，更无修复的可能性，只容许摧毁如台风过境。这是在网络时代里形成的新型暴政，人类社会的关系、人性、政治观念和生活意义都将被瓦解并重新定义。

也许，我们愤怒和恐惧的，是我们自己。当你听到那积雪，轰隆隆崩塌的声音，正义没赢，人性没赢，人人都是输家。