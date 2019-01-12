料有关摄政王接任苏丹‧彭王室今开新闻发布会 会议相信是商讨彭亨苏丹阿末沙的退位事宜，由东姑阿都拉接任苏丹职，为担任第16届国家元首铺路。

（吉隆坡11日讯）彭亨王室将于明日下午3时，在北根苏丹阿布巴卡王宫召开新闻发布会，预料与彭亨摄政王东姑阿都拉出任苏丹的事项有关。

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20人参与王室理事会议

东姑阿都拉今日在吉隆坡铂尔曼酒店（Pullman Hotel）颁发州政府秘书委任状予原任联邦土地与矿物局总监拿督斯里沙烈胡丁后主持王室理事会议，有约20名王室成员与顾问参与。

此外，前首相拿督斯里纳吉也以彭亨贵族阶位“Orang Kaya Indera Shahbandar”（OKISB）的身份参与王室理事会会议。

会议相信是商讨彭亨苏丹阿末沙的退位事宜，由东姑阿都拉接任苏丹职，为担任第16届国家元首铺路。

无论如何，东姑阿都拉与沙烈胡丁在会议后皆拒绝透露会议的内容。

沙烈胡丁较后在媒体的追问下，仅透露将在明日召开新闻发布会。

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不过，他拒绝透露明日新闻发布会的内容细节，并指新闻发布会的内容可能关于任何事项，包括今日的会议内容。

《新海峡时报》之前引述消息来源称，王室具有影响力的家庭成员和顾问提出东姑阿都拉担任彭亨苏丹的建议，同时彭亨苏丹阿末沙已被告知此事。

根据彭亨宪法，如果苏丹同意放弃权力，继承人即可成为苏丹。

而苏丹退位必须附有谕令，并附有签名和印章，确认苏丹放弃权力，过程需由州务大臣和州秘书见证，然后政府在宪报颁布及通知州子民。