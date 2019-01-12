林瑞源．金马仑选民要怎样投选 虽然金马仑国会议席补选无关政权，但对希盟及巫统都是考验。若希盟落败，说明还无法攻克国阵的堡垒；如果巫统输掉，则进一步打击其士气。

虽然金马仑国会议席补选无关政权，但对希盟及巫统都是考验。若希盟落败，说明还无法攻克国阵的堡垒；如果巫统输掉，则进一步打击其士气。

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希盟在509大选过后的4场补选大获全胜，但全部是在它执政的州属，保住自己的席位，而金马仑补选是在国阵执政的彭亨州，此选区向来是国阵的强区。

金马仑有大约3万2000名选民，其中马来选民33%，华裔28%，印裔15%，原住民23.6%，表面看来混合区对行动党有利，但不能忽略隐藏的风险。

金马仑有许多马来垦殖民，原住民也一直支持国阵，因此只要巫统及伊斯兰党的合作能够抢到70%马来票，再加上原住民票，以及华裔的投票率低，巫统就有机会挫败行动党。

过去的4场补选投票率都不高，特别是华裔，以华裔选民占60.84%的无拉港州议席补选为例，投票率只有42.97%。金马仑补选在华人新年前投票，外地的游子不会特地在短期内回家乡两次，因此行动党不能寄望华裔选票，必须提高马来及原住民选票。

乡区马来人在巫统的长期渲染下，排斥行动党，现在再加上伊党的煽风点火，行动党必须靠土团党及马哈迪效应进入甘榜及垦殖区。如果行动党能够在盟党的协助攻下垦殖区，就是希盟的政治突破，行动党今后也不再惧怕巫伊的洗脑。

行动党与巫统对决是两个政敌清算恩怨，也是其中一个看点。

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但是，希盟执政8个月来没有兑现对垦殖民的承诺，而且乡区的选民不太关注反贪课题，也不了解一马公司弊案，他们更关心物价及生活费高居不下的问题，这正是希盟政府鲜少建树的领域，垦殖民及原住民是否相信希盟可以协助他们摆脱困境？

行动党唯一有把握的是印裔选票，因为该党候选人马诺佳兰在印裔社会有高知名度，但印裔票不是决定性因素。

比较起来，巫统更加输不起，金马仑是大马半岛54个垦殖区国席之一，即使509大选反风大吹，国阵仍然以597张多数票胜出。如果输掉补选，意味着彭亨州政权在下届大选岌岌可危，因为彭亨有最多的垦殖民，巫统也不用指望夺回中央政权。

对巫统代主席莫哈末哈山来说，第一次领军出征，关乎个人荣辱，因此打稳当牌，不敢亲自上阵。

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巫统的如意算盘是派出原住民退休警官南利，他是穆斯林可吸引马来票，原住民身份可拉拢原住民票。

但莫哈末哈山还是无法突破前党主席纳吉及阿末扎希与伊党合作的框框，可能他考虑到若森州晏斗举行补选还需要依赖伊党。

国大党放弃出战传统选区是自断政治前路，缺乏胜选信心而退缩，人民还对它有信心吗？

可以预期的是，巫统与伊党联手出击，将在马来社会大打种族及宗教牌，兴都庙骚乱及消拯员阿迪重伤身亡事件很可能成为补选课题。

哈山走回巫伊合作的老路，证明无法突破政治瓶颈，也再一次让马华失望。

尽管金马仑补选被炒得火热，但选民可能不知道怎样投选，因为希盟对解决民生课题没有对策，缺乏完整的农业政策，新马来西亚理念也很遥远。

反对党也没有提出新颖的政治论述，来扫除政治陋习及贪腐文化，继续走向种族及宗教路线。这说明政党政治的进展不大。

金马仑补选过后又迎来雪州士毛月州议席补选，但补选的政治指标性日益走低，民众的政治疲劳将卷土重来。