要求美法庭驳回被诉侵权申请·云顶美国赌城建筑持续 云顶（GENTING,3182,主板消费产品服务组）针对美国赌城项目涉嫌抄袭风波正式作出回应，该公司已要求美法庭驳回起诉方的五项侵权诉讼申请，同时表示美国赌城的建筑活动持续进行。

（吉隆坡11日讯）云顶（GENTING,3182,主板消费产品服务组）针对美国赌城项目涉嫌抄袭风波正式作出回应，该公司已要求美法庭驳回起诉方的五项侵权诉讼申请，同时表示美国赌城的建筑活动持续进行。

广告

法庭批准展延抗辩

著名赌场集团永利度假村（Wynn Resorts）是在12月21日表示，拉斯维加斯名胜世界抄袭拉斯推加斯永利和万利酒店（Encore），因而提出五项商标侵权和不正当竞争的诉讼。有关申请指云顶旗下拉斯维加斯名胜世界涉商标侵权。

云顶在文告披露，云顶已于美国太平洋时间（1月10日）回应起诉者的申请，获法庭批准展延抗辩之期限。

“同时，相关计划的建筑活动持续和保持在正轨。”

云顶10日正式对起诉者的起诉提出“反对”，云顶也要求美国法庭基于以下理由，驳回起诉者的上述申请：

●起诉者的上述看法属于臆测性和预估性质，因度假村和赌城仍在施工中，属于正在施工初期，距离完成和正式开幕还有2年。

广告

再者，上述建筑的设计与建筑持续进行，完成的上述计划在2020年营业时，会与起诉者的产业大不同。

云顶附上完成的拉斯维加斯名胜世界度假村和赌场照片，以力证起诉者认为访客会对两方建筑混淆的假设。

●起诉者无法佐证这会引起无法弥补伤害，而须发出临时禁令以禁施工。起诉者也无法提供足证，证明未提供销售和服务的建筑场地，可对起诉者信誉和商誉形成恶化效应，也没有前提显示可能或即将有此效应。

云顶表示，若有进一步发展，云顶将对上述诉讼适当公布。

