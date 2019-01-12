吊秤车公会向交部呈函·盼5年车才需年检2次 马来西亚吊秤车同业公会今天向交通部呈交备忘录，要求部长伸出援手，解决崭新吊秤车和流动升降工作平台（skylift）每年的例常检验问题。

马来西亚吊秤车同业公会呈交备忘录予交通部，左起为黄峋霖、邱金来、赖荣耀、王振材、莫哈末达南、钟山柏、何振强及符详广。（图：星洲日报）

（吉隆坡11日讯）马来西亚吊秤车同业公会今天向交通部呈交备忘录，要求部长伸出援手，解决崭新吊秤车和流动升降工作平台（skylift）每年的例常检验问题。

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该会主席王振材在多名理事陪同下，呈交备忘录予该部，并由部长政治秘书拿督莫哈末达南接领。

现今逾2年车就需年检2次

该会发表文告指出，在现有法令下，一般吊秤车和流动升降工作平台都需要每半年就进行一次例常检验，而崭新吊秤车或流动升降工作平台则只允许在开始的2年里每年进行一次检验。

“2年过后，就没有营运上便利，必须花时间把吊秤车每年送去进行2次检验，对公司整体生产力带来负面的影响。”

文告说，该会2014年年底就开始和陆路交通局讨论这个课题，希望能够把2年延长至5年，让业者能多一些便利空间，也希望通过降低崭新吊秤车的入口税，鼓励购买新车来提升本身公司的生产力，并进一步降低工场上的一些意外事件。

“在2015至2017之间，曾向当时的交通部长寻求过协助，也曾会见过当时陆路交通局总监，但都没得么回应。”

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“当局去年年底宣布说关闭旺沙马朱电脑验车中心，导致所有重型车辆都集中在沙亚南的亚南美嘉的电脑验车中心，肯定会进一步恶化这些吊秤服务与货运行业的营运压力。”

文告说，把首2年的每年进行一次的例常检验延长至5年之后，虽然不会给这个行业带来巨大的变化，但至少会改善目前的营运模式，稍微提升公司的效率与生产力。

续争取改善营运环境

无论如何，该会继续争取改善这个工作领域的营运环境，使到这个领域更充满活力与商机。

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出席者尚有该会署理主席钟山柏、副主席赖荣耀、黄峋霖、财政邱金来、副秘书长何振强及副文书符详广。