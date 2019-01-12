独大教育中心与中5高校合作·中国技职奖学金待申请 独大教育中心和中国5所技职高校合作，为有意赴往中国就读技职课程的中学生提供学费和全免奖学金，共66个总值250万人民币（151万令吉）的名额，为学子捎来喜讯！

陈友信（右一起）和陈正锦代表独大教育中心，与中国中兴通讯代表五校签署合作协议书。左起为林泽民、张任军、舒雪娇及许高山。（图：星洲日报）

（雪兰莪．加影11日讯）独大教育中心和中国5所技职高校合作，为有意赴往中国就读技职课程的中学生提供学费和全免奖学金，共66个总值250万人民币（151万令吉）的名额，为学子捎来喜讯！

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中国5所技职高校为武汉交通职业学院、江西工业贸易职业技术学院、宜春职业技术学院、湖南交通职业技术学院及湖南现代物流职业技术学院。

独大有限公司副主席陈友信指出，该项技职奖学金计划是让国内中三和中五学生争取到中国技职学校升学的机会，特别是那些无法获得全科文凭，但却向往学习一技之长的学生。

他在“独大教育中心与中国中兴通讯代表五校签署合作协议书”仪式上指出，就如政府在财政预算案中也把技职列入关注的领域之一，这也从而鼓励更多学术较弱的学生能够自强不息，不因语文障碍而选择辍学。

独大教育中心理事长陈正锦说，独大教育中心已经和中国16所大专和技职院校合作，并提供300份中国奖学金让大马学生赴海外学习技术，此次再加上与另外5所技职高校合作，至今已共有366个学额。

中兴教育谷总经理许高山说，该单位已经和大马教育部会面商讨，以提供100至200个不谙中文的学生就读，他相信中马双方在文凭认可上能取得正面进展。

针对大马政府是否承认中国技职文凭一事，陈友信指出，目前中国认可大马所有院校，而大马也对于部份中国技职院校给予认可。

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他表示，马中正在商讨在中国技职高校就读的学生，在返马以后能够进入本地技职院校考取本科文凭，如一些在中专毕业回马的学生可以继续到国内私立院校就读本科。

有意申请就读上述奖学金课程的学生，可登入独大教育中心的官方网站（<a href=http://www.merdeka target=_blank>http://www.merdeka</a>-university.org.my）填写表格并附上相关证件即可。

出席者包括独大教育中心副理事长刘伟义、郑荣业、理事林泽民、委员吴明珠、中兴通讯集团原高级执行副总裁张任军及中国职业教育理事会秘书舒雪娇。