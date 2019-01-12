张学友红馆开唱．大女儿high爆捧场 张学友的演唱会8点15分准时开场，大女张瑶华坐在贵宾席支持爸爸，不时跟观众一齐挥动大会提供的灯棒，投入high爆。

（香港12日讯）张学友在红馆举行15场《学友．经典─香港站．再见篇》巡回演唱会最终站昨日正式开锣，昨晚是学友巡回的第219场，完成今次15场后，将会是233场，刷新个人演唱会场次的惊人纪录。

广告

张学友的演唱会8点15分准时开场，大女张瑶华坐在贵宾席支持爸爸，不时跟观众一齐挥动大会提供的灯棒，投入high爆。

张学友穿上全身金色踢死兔礼服登场，与24名男舞蹈员共舞，唱出《我与你》，随后赶快换上银色西装又唱又跳《非常夏日》和《今晚要尽情》，状态大勇。他变换服装的速度犹如上演时装骚，学友不时跟观众近距离互动，气氛十分热闹。

门外特设纪念品售卖区，今次巡回演唱会的官方画册售200港元一本，只限歌迷凭每人手持即日门票才可认购一本，而首场的画册开场前已售罄。其余纪念品包括文件夹、唱片、黑胶碟、Cap帽、T恤等，价钱由30至350港元不等，吸引大批歌迷排队认购。学友早前呼吁好友以捐款代替花篮，容祖儿、李克勤、陈慧琳、谭咏麟、张家辉、锺楚红、刘美君、郑少秋等都支持，将有关善款捐到“快乐港仁”作慈善用途。

张学友昨午开唱前现身红馆后台进行拜神仪式，吸引逾百粉丝来朝圣，当中有来自中国粉丝。学友戴上帽及口罩，诚心拜神后，走到粉丝面前，跟大家握手及收礼物，粉丝开心欢呼并叫“学友，加油！”学友与粉丝握手数分钟，挥手后入内准备，相当亲民。（香港明报）



