400亲友送最后一程·黄茂桐举殡 吉隆坡永春会馆名誉会长已故拿督黄茂桐今早举殡，在约400位亲友陪伴下走完人生最后一程，遗体送往沙亚南富贵山庄进行火葬仪式。

已故拿督黄茂桐昨早举殡

（吉隆坡11日讯）吉隆坡永春会馆名誉会长已故拿督黄茂桐今早举殡，在约400位亲友陪伴下走完人生最后一程，遗体送往沙亚南富贵山庄进行火葬仪式。

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黄茂桐是国内华团资深领袖，生前热衷于公益活动，从小接受华文教育的他深受其小学班主任的华教领袖“族魂”林连玉影响，在华教事业投入莫大心力。

他是隆中华独中发展的领军人物之一，协助该校在怡保路落地深根，并于2004年6月至2005年5月期间，担任该校董事长；而他也于1995年至2017年间担任黎明华小董事长，同时也曾是尊孔中小学、坤成女中及中华女校小学董事成员。

而今天，中华独中也派出约70位学生和5位教职员为黄茂桐送殡，其中出殡仪式就是由中华独中的管弦乐队演奏掀幕；而黎明华小也有约20位学生和11位教职员代表出席。

此外，黄茂桐也曾担任同善医院董事长达50年，并出任该院主席一职，直到2015年91岁才卸任；而今天也有近80位该院同仁和董事出席送别黄茂桐最后一程。

其他出席者还包括同善医院主席丹斯里邱财加、中华总商会副会长拿督林建南、福联会总秘书林志伟、雪隆福建会馆会长戴炳基、吉隆坡永春会馆会长陈松青、永联会会长林云南。