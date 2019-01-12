柔大臣：随行警官清楚界限·“没入侵狮城水域” 柔佛州务大臣拿督奥斯曼沙比安强调，他日前是在警察和水警的陪同下，登上在马新海域执勤的我国船只，而随行的警官清楚知道两国水域的界限，他并没有入侵新加坡水域，也没有故意挑衅。

奥斯曼沙比安（后排左四）颁发书包和开学礼券给受惠学生；后排左起莫哈末库赞、颜碧贞、阿米诺胡达，左五沙哈鲁丁。（图：星洲日报）

（亚依淡11日讯）柔佛州务大臣拿督奥斯曼沙比安强调，他日前是在警察和水警的陪同下，登上在马新海域执勤的我国船只，而随行的警官清楚知道两国水域的界限，他并没有入侵新加坡水域，也没有故意挑衅。

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他解释，他当时是为了巡视和探访船上的执勤人员，不是为了入侵邻国的水域，而他全程跟着随行警官的引导，有关的警官作为执法人员，清楚知道所处水域的归属权。

“有关警官自然知道自己是否入侵他国的水域，而且他们是依照法律行事的人员，如果有关水域属于新加坡，他们就不会让我登上船只，所以我相信我并没有入侵新加坡的水域。”

奥斯曼沙比安今午到亚依淡为苏丽雅博达纳国中主持开幕，并且颁发书包和100令吉开学礼券给实马廊州选区内的500名各族学生后受询时补充，登船巡视和探访执勤人员是他的例行工作，他无需向新加坡汇报，而他其实每两个星期就会派发物资给在马新海域执勤船只的人员，新加坡不应该因为这个原因就感到担忧。

出席包括柔佛州副议长颜碧贞、大臣特别事务官傅恿駺、青年、体育及文化委员会主席莫哈末库赞、宗教及教育委员会主席阿米诺胡达以及柔州教育局长沙哈鲁丁等。

狮城：5大马船驶入领海

新加坡海事及港务管理局指出，前天（9日）傍晚一度有5艘大马政府船只驶入新加坡大士一带领海。海港局说，截至今天（10日）晚上6时，还有2艘大马政府船只停留在这片海域。

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《联合早报》前日报道，停泊在新国领海约一个月的马来西亚浮标船Polaris，已于上周六（5日）返回柔佛的港口，但同一天有另一艘浮标船Pedoman取而代之，继续停留在这片海域。