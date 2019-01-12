阿布卡欣：起草法案呈国会·金融罪案中心料6月运作 国家施政、廉政和反贪中心（GIACC）总监丹斯里阿布卡欣表示，国家金融罪案中心（NFCC）预计将于今年6月全面投入运营。

（布城11日马新电）国家施政、廉政和反贪中心（GIACC）总监丹斯里阿布卡欣表示，国家金融罪案中心（NFCC）预计将于今年6月全面投入运营。

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他说，GIACC正在起草和审查该中心的每一个细节，然后再向国会提交建立NFCC的法案。

NFCC是2019至2023年国家反贪污计划（NACP）下的举措之一，将所有相关机构集中在一个地方扮演一个特别工作组，并查看同一个目标犯罪活动。

“例如，我国每年都因私烟和私酒而蒙受80亿令吉的损失。这对海关来说，只是走私，但走私集团为了走私将会进行贿赂、动用其黑帮团伙、逃税、做一些公司分层和一些可疑的银行交易。

“当我们与所有机构坐在一起并将所有因素结合在一起时，我们就会看到犯罪活动的真实情况。”

他今天于布城首相署的NACP召开的媒体高层简报会上，这么表示。

NFCC将由海关、移民局、国家银行、反贪会、大马公司委员会，内陆税收委员会和大马皇家警察等机构组成。

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团队将赴澳英学习

而作为法案起草过程的一部份，阿布卡欣表示，他的团队将前往澳洲和英国，向他们学习如何合法起草法案，并研究他们的商业模式。

“当我在911事件后前往华盛顿时，美国人意识到他们的机构正在孤立运作，并建立了由26个机构组成的华盛顿目标中心。而随着每个人分享信息并预测潜在的威胁后，调查工作变得更为有效。”

“我和前检察长丹斯里阿都甘尼甚至针对走私案件设立了一个类似的工作小组，而事实证明这是有效的。”

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功能不与反贪会重叠

“但在我们离开之后，它却被滥用并被用来针对政敌。”

阿布卡欣补充说，NFCC不会与反贪会的功能重叠，并且会设立一个监督委员会来指示调查，以避免滥权。

反贪污计划29日推介

对于国家反贪污计划，阿布卡欣表示这项雄心勃勃的计划将于1月29日在布城进行推介，该计划包括115个倡议、6大战略和6大优先领域，详细说明了政府为克服施政、廉正和贪污问题所做的全面努力。

“我们的愿景是创建一个没有腐败的国家、去维护法治，并在善治的基础上提高政府的效率、透明度和问责制，以及创造干净的商业环境。”

“该计划包括一些重要的政策和关键要素，包括希盟政府在打击贪腐方面的宣言。我们已经看到几个国家有类似的文件，而马来西亚需要有一个结构化以及有文件记录的倡议，作为打击腐败之旅的主要参考。”

根据全球金融诚信机构（GFI）的报告估计，2005年至2014年间，马来西亚的非法资金流出损失高达4310亿美元（约1.8兆令吉）。

对此，阿布卡欣表示，在22项需要优先考虑的举措中，正在努力制定新的立法来管理政治资金，包括游说、为行政人员和国会议员提供适当的资产申报制度、并改善与行政人员接受礼品、娱乐和款项相关的政策或机制。

而当被问及“拍马屁”是否可被视为腐败行为时，阿布卡欣表示：“这取决于什么类型的‘拍马屁’，以及它是否涉及金钱或产品。”