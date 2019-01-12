罗里司机控猥亵女儿·不认罪下月15日过堂 双溪古月一名狼父涉嫌于去年7月猥亵亲生女儿，今日被控上怡保地庭，不过，被告不认罪。

被告被带离法庭时，低头躲避媒体的镜头。（图：星洲日报）

（霹雳．怡保11日讯）双溪古月一名狼父涉嫌于去年7月猥亵亲生女儿，今日被控上怡保地庭，不过，被告不认罪。

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怡保地庭法官诺娜希玛择定这宗案件于2月15日过堂。

38岁的巫裔被告莫哈末苏基里被控于去年7月在双溪古月的住家抚摸13岁女儿的胸部、抚摸及舔女儿的下体，因此触犯2017年儿童性侵罪行法令第14（a）条文。在这项条文下一旦被定罪，可被监禁不超过20年及鞭打，同时在警方监管不少过1年及不超过3年。

被告的代表律师迪班在为被告求情时指出，被告没有罪案前科，而副检察司则建议被告在保释期间于每星期到警察局报到一次，且不被允许联络受害者。

无论如何，最终法官不允许被告保释，并择定于2月15日过堂。

被告是一名罗里司机，育有2名亲生儿女和2名养女，受害者是他的亲生女儿。金宝警区主任哈斯伦日前证实这宗案件。受害者向母亲申诉自8岁起遭亲生祖父和父亲强奸后，在母亲的陪同下报案。后来，警方逮捕了2人展开调查。受害者的祖父较后获释放。