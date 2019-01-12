无故缺庭审讯·拿督级导演遭发逮捕令 推事庭今天对无故缺席第4天审讯的导演兼演员拿督法立卡米发出逮捕令。

（八打灵再也11日马新电）推事庭今天对无故缺席第4天审讯的导演兼演员拿督法立卡米发出逮捕令。

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推事诺阿里芬基于38岁的被告及其担保人缺席，没有向法庭提呈任何报告或病假单，出示合理理由，因而批准主控官阿里亚副检察司的上述申请。

法立的代表律师梅格沙兹里要求法庭撤销逮捕令，直至1月14日续审，但法庭坚持发出逮捕令。

梅格沙兹里在庭外对记者说，其当事人目前身在新山。

“我昨天已通知法立，但他告诉我说，他正在进行拍摄，来不及赶回。

“我刚才在审讯中已向法庭解释，我的当事人并非故意缺席，而是因为太多日期规定使到他混淆。”

2018年1月25日，法立在推事庭面对滥用毒品的罪控，他涉嫌吸食四氢大麻酚（THC）毒品，即大麻所含成份。

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根据控状，法立于去年1月11日下午4时30分，在八打灵再也警区总部毒品罪案调查组办公室吸食大麻，因此抵触1952年危险毒品法令第15（1）（a）条文，一旦罪成，可被判最高5000令吉罚款或监禁最高2年，或两者兼施。