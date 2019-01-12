马青：对不利评论采“灭火三部曲”．“财长选择性相信经济评估” 马青署理总团长陈志雄说，财政部长林冠英选择性相信专家对大马经济的评估，对于任何机构和专家对大马经济提出不利于政府的评论，一贯采取“灭火三部曲”：否认、质疑和反击，但是唯一没做的就是提出具体解决方案。

（吉隆坡11日讯）马青署理总团长陈志雄说，财政部长林冠英选择性相信专家对大马经济的评估，对于任何机构和专家对大马经济提出不利于政府的评论，一贯采取“灭火三部曲”：否认、质疑和反击，但是唯一没做的就是提出具体解决方案。

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他在文告中说，我国必须根据国际信贷评级标淮来评定国家的债务情况，而不是任由财政部长采用自己的一套方式来诠释国家经济状况。

“穆迪是国际知名的信用评级公司之一，它所发表的报告是综合多项正面和负面因素，所作出的公正、客观评论，而林冠英却一再推翻专家对大马经济提出的隐忧，并断定是污蔑政府的恶意举动，甚至驳斥国际信用评级机构的报告，指穆迪投资者服务公司并未了解大马政府的债务状况。那试问谁才是真正的专家？”

他说，目前市道百物上涨，相信很多人都感受到压力，也明显感觉到钱好像越来越小了，特别是年关将至，人人都因为过年过节花费剧增，而经济压力增大，深切的感受到钱不够用。