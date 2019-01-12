经济学人资讯社最新报告．马民主指数升至第52 “经济学人资讯社”（EIU）最新发表“民主指数2018”报告指出，马来西亚因在2018年举行大选，“政治参与”评分有所上升，令排名从59位升至52位，属于“有缺陷民主”。

（伦敦11日综合电）“经济学人资讯社”（EIU）最新发表“民主指数2018”报告指出，马来西亚因在2018年举行大选，“政治参与”评分有所上升，令排名从59位升至52位，属于“有缺陷民主”。

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E I U调查全球167个国家或地区的民主程度，发表民主指数，就“选举过程及多元化”、“政府运作”、“政治参与”、“政治文化”以及“公民权利”5个范畴评分，以10分为满，并分类成完全民主、有缺陷民主、混合制度及威权制度4个类别。

今年167个国家和地区当中，被列为“完全民主”（8分以上）的国家和地区仅有20个。

马来西亚在2018年的5个范畴评比分别为：选举过程及多元化7.75分，政府运作7.86分，政治参与6.67分，政治文化6.25分及公民权利5.88分，平均得分6.88。

最民主国家中挪威居首位

列全球前五名的最民主国家是：挪威、冰岛、瑞典、纽西兰及丹麦。而垫底的第163至167名则为乍得、中非共和国、刚果民主共和国、叙利亚及朝鲜。

亚洲多个国家或地区的民主指数均有上升，包括日本、台湾、新加坡及中国，但美国续跌入缺陷民主类别，排名下跌4位至25位，低于韩国及日本。

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台湾的排名从去年的第33名上升至第32名；中国则是从去年的139位微幅进步至130名，被列为“独裁政权”，但报告直言，中国排名上升，并非改善民主进程，是其他国家出现日益恶化的民主情况，当中尤以拉丁美洲和东欧的政权为甚。

不过，香港排名再次下跌，由去年71位跌至73位，与非洲国家塞内加尔并列，属“有缺陷民主”级别最低分的地区。

美国在2016年首次落到8分以下，被降为“有瑕疵民主”，去年仍未能重返“完全民主”，今年从去年的21名下降4个名次，来到25名。