加拿大发生严重车祸‧巴士撞车站3死23伤 事发在当地时间周五下午接近4时。警方表示，巴士上层右边座位的乘客伤势情况最严重，当局已拘捕司机调查。

（图：美联社）

加拿大渥太华发生一起严重车祸。

广告

一架双层巴士周五（11日）失事撞上车站，车站的上盖插入巴士上层，巴士严重损毁，造成3人死亡、23人受伤。

VIDEO first responders have stretchers on hand. At least one person has been taken out on a stretcher, more people being escorted from site pic.twitter.com/UtkwOlHZmS — Matthew Kupfer CBC (@matthewkupfer) January 11, 2019

事发在当地时间周五下午接近4时。警方表示，巴士上层右边座位的乘客伤势情况最严重，当局已拘捕司机调查。

（图：美联社）

市长华生表示，3名死者包括两名巴士乘客和一名在车站等车的市民，市政府下半旗致哀。渥太华医院创伤中心称，该院接收了9名情况危殆的伤者。另有伤者分送其他医院治理。

广告

（香港明报）