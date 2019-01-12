主页
新闻
即时国际
课题时间轴

加拿大发生严重车祸‧巴士撞车站3死23伤

2019-01-12 10:41

加拿大发生严重车祸‧巴士撞车站3死23伤

事发在当地时间周五下午接近4时。警方表示，巴士上层右边座位的乘客伤势情况最严重，当局已拘捕司机调查。
（图：美联社）

加拿大渥太华发生一起严重车祸。

广告

一架双层巴士周五（11日）失事撞上车站，车站的上盖插入巴士上层，巴士严重损毁，造成3人死亡、23人受伤。

 

 

事发在当地时间周五下午接近4时。警方表示，巴士上层右边座位的乘客伤势情况最严重，当局已拘捕司机调查。

（图：美联社）

市长华生表示，3名死者包括两名巴士乘客和一名在车站等车的市民，市政府下半旗致哀。渥太华医院创伤中心称，该院接收了9名情况危殆的伤者。另有伤者分送其他医院治理。

广告

（香港明报）

文章来源：
星洲网‧2019.01.11

 
广告
你也可能感兴趣...
 


广告



其他新闻

评论

当您提交时，您等同于同意了Mollom用户私隐政策