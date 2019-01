加拿大发生严重车祸‧巴士撞车站3死23伤

加拿大渥太华发生一起严重车祸。

一架双层巴士周五(11日)失事撞上车站,车站的上盖插入巴士上层,巴士严重损毁,造成3人死亡、23人受伤。

VIDEO first responders have stretchers on hand. At least one person has been taken out on a stretcher, more people being escorted from site pic.twitter.com/UtkwOlHZmS