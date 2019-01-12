加拿大发生严重车祸‧巴士撞车站3死23伤
2019-01-12 10:41
加拿大发生严重车祸‧巴士撞车站3死23伤
事发在当地时间周五下午接近4时。警方表示，巴士上层右边座位的乘客伤势情况最严重，当局已拘捕司机调查。
加拿大渥太华发生一起严重车祸。
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一架双层巴士周五（11日）失事撞上车站，车站的上盖插入巴士上层，巴士严重损毁，造成3人死亡、23人受伤。
VIDEO first responders have stretchers on hand. At least one person has been taken out on a stretcher, more people being escorted from site pic.twitter.com/UtkwOlHZmS— Matthew Kupfer CBC (@matthewkupfer) January 11, 2019
事发在当地时间周五下午接近4时。警方表示，巴士上层右边座位的乘客伤势情况最严重，当局已拘捕司机调查。
市长华生表示，3名死者包括两名巴士乘客和一名在车站等车的市民，市政府下半旗致哀。渥太华医院创伤中心称，该院接收了9名情况危殆的伤者。另有伤者分送其他医院治理。
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（香港明报）
文章来源：星洲网‧2019.01.11
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