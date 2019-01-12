付款网：人民仍爱用钱币．马无现金社会或需20年 大马离转变成无现金社会尚有一段距离，那是因为大马人仍喜欢用现金支付。

（吉隆坡11日讯）大马离转变成无现金社会尚有一段距离，那是因为大马人仍喜欢用现金支付。

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尽管如此，大马付款网有限公司（PayNet）集团首席执行员彼特沙士相信我国能在未来20年实现成为无现金社会的目标。

“在这数码化时代，国家印刷钞票或商家处理现金的成本昂贵，但这不代表现金明天就会消失，这需要时间，我们也将会迈向那个方向，或许是在20年后。”

他在大马的支付生态媒体汇报会上说，无现金社会或不适用于乡区，因大部份乡区居民仍非常依赖现金支付，他们的金融知识也较城市人低。

“这就是为何国家应该扮演教育人民的角色以提升他们的醒觉，如此一来我们才能做出改变。”

此外，他发现我国的电子支付数量在过去两年因国内的电子商务市场大幅上涨。

手机进行银行交易数量增

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国家银行数据显示，2018年1月至11月，共有8亿3390万笔交易透过网上户头完成，2017年及2016年则分别有7亿4190万及5亿8820万笔交易。

该数据也显示以手机进行银行交易的数量也在去年11个月内增加，达19亿2000万笔交易，超越2017年的10亿5000万及2016年的5亿2660万。

有鉴于此，去年1至11月，民众从提款机的提款数量在跌至7亿1830万次，少于2017年的7亿6390万次及2016年的7亿6120次。

另一方面，ACI Worldwide Inc今日发文告说，PayNet近期推出电子支付服务DuitNow，已在大马实践实时付款。

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美国实时电子支付及银行解决方案提供商说，他们正专注于引进新付款服务，包括二维码付款、支付请求、电子授权及实时转账。

“这项新的付款服务预计将转换大马的商业支付方式。”