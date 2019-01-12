世界银行行长人选‧传特朗普或提名伊万卡 世界银行行长金墉周一（7日）突然宣布辞职，引来政经界错愕，《金融时报》周五（11日）提出几个美国总统特朗普可能提名的接任人选，包括他的女儿伊万卡。

虽然伊万卡（后中）担任白宫顾问不支薪，但特朗普（前）仍是被批评任人唯亲。（图：法新社）

世界银行行长金墉周一（7日）突然宣布辞职，引来政经界错愕，《金融时报》周五（11日）提出几个美国总统特朗普可能提名的接任人选，包括他的女儿伊万卡。

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金融时报报道，除了本身也是白宫顾问的伊万卡之外，其他特朗普可能提名出掌世银的人选还包括：刚卸下美国驻联合国大使职务的黑利（Nikki Haley）、财政部高官马尔帕斯（David Malpass）、美国国际开发署（USAID）署长格林（Mark Green）。

虽然伊万卡担任白宫顾问不支薪，但特朗普仍是被批评任人唯亲。早前又传出伊万卡可能接替辞职的黑利出任联合国大使，特朗普随即否认，称若委派伊万卡将授人话柄。

不过，伊万卡和世银确有渊源，她在2017年和世银联手推动成立一项女性创业基金，而她和金墉的关系也不错。（香港明报）