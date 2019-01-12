MIRA注册获准．成为“少数民族之声” 在等待将近一年后，少数民族权益行动党（MIRA）已获得社团注册局批准成立，成为在多元民族社会中的“少数民族之声”。

（吉隆坡11日讯）在等待将近一年后，少数民族权益行动党（MIRA）已获得社团注册局批准成立，成为在多元民族社会中的“少数民族之声”。

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该党今日召开新闻发布会，总秘书卡南拉玛沙米指出，该党是在去年11月22日获得社团注册局批准注册，有将近一年的时间等待该局及内政部的审批程序。

他说，该党将深入研究少数民族的课题，而这些问题在前朝政府时期，长达数十年以来被忽视及边缘化。

“少数民族需要参与政治活动，以确保他们的声音被聆听。许多非政府组织及社运人士多年来替他们发声，我们非常感谢他们。现在需要的是通过政治改革赋予少数民族权利。”

近期申请加入希盟

他表示，该党计划在全国扩大“足迹”，在过去一个月内，该党迎来许多新加入的成员。

“截至目前，少数民族权益行动党已在全国建立200个分支，包括沙巴及砂拉越，今年放眼在各州增加500个分支，协助当地的少数民族。”

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他说，该党将继续成为希盟的策略伙伴，为国内的少数民族制定计划及政策，并将于近期内申请正式加入希盟，成为成员党之一。

他也提到，该党主席拉加惹迪南于今年年初因心脏病去世，全体党员在场默哀一分钟。

其他出席者包括该党顾问峇拉苏巴马廉、总财政卡迪葛苏、中委古玛鲁、威南，以及来自砂拉越的代表罗斯琳等人。