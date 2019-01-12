传行贿争得东奥主办权遭控·日奥会主席回应了 据法国媒体报道，法国法院怀疑日本奥运会委员会（JOC）主席竹田恒和在申办2020年东京奥运时，涉行贿与国际田径总会前主席儿子有关的公司，正在考虑是否起诉竹田恒和，消息震惊日本社会。

（法国12日讯）据法国媒体报道，法国法院怀疑日本奥运会委员会（JOC）主席竹田恒和在申办2020年东京奥运时，涉行贿与国际田径总会前主席儿子有关的公司，正在考虑是否起诉竹田恒和，消息震惊日本社会。

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据日本放送协会（NHK）报道，法国检方证实，法国法院上月10日开始办理“预审手续”，当天竹田在巴黎接受法国法官约谈，当地法官今后也可能会再约谈竹田。有关申办奥运是否涉嫌行贿一事，法国检方至少在2016年就开始侦办。

据报道，竹田2013年身为东京奥运申办委员会理事长时，曾与位于新加坡的一家顾问公司签约，支付约2亿2000万日圆（约新台币6334万元）。这家顾问公司的负责人与国际奥会（IOC）委员、国际田径总会前主席狄亚克（Lamine Diack）（塞内加尔籍）的儿子关系匪浅，被怀疑有部份资金流入狄亚克那边。

对此，竹田今日发表声明说：“有关2020年东京奥运的申办，我以协助调查的身份，在法国巴黎接受了法官的约谈，我在接受约谈时已说明，东奥申办委员会基于顾问契约，支付了正当的对价，并没做出任何行贿那种不当的事。我让支持东京奥运暨帕运的人民担忧了，但为了消除疑念，今后我也会协助调查。”

据了解，在法国，预审手续是为了判断是否起诉嫌犯，是诉讼前的一项手续。如果发生重大事件或复杂事件的情况下，基于检察官的请求，预审法官会进行搜证或约谈受怀疑人等。预审法官在调查时，可获得检警的支援，必要时，可羁押受怀疑人。调查期间未定，如果证据齐全的话，就做出是否予以起诉的判断。（中央社）