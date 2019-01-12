接受补选贿赂投报．霹反贪会2地设行动室 霹雳州反贪污委员会将从明天（提名日）开始分别在怡保美露总部和金马仑丹那拉打启动行动室，以接受来自各方有关金马仑补选贿赂的投报。

再努达鲁斯（中）在霹雳州反贪污委员会副主席（行动）罗斯里（左）和霹雳州反贪污委员会副主席（防范）苏基里的陪同下举行新闻发布会。（图：星洲日报）

（霹雳．怡保11日讯）霹雳州反贪污委员会将从明天（提名日）开始分别在怡保美露总部和金马仑丹那拉打启动行动室，以接受来自各方有关金马仑补选贿赂的投报。

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这两个行动室将会在金马仑补选结束后，即1月26日或之后关闭。

无论如何，霹雳州反贪污委员会主席拿督再努达鲁斯今日在怡保美露总部举行的新闻发布会上指出，虽然补选还没有开始，但金马仑补选行动室却已经接获不少相关的投报。他们将会针对这些消息进行研究，以了解是否触犯选举委员会法令，同时，了解是否有必要进行深入调查。

“霹雳州反贪污委员会所接获的投报，包括与宴客和给予献金有关。我们需要了解这当中是否涉及贿赂、献金的目的是否存在一些目的。”

他表示，怡保美露总部和金马仑丹那拉打的行动室将24小时运作，并接受任何与2009年反贪会法令和1954年选举法令（2012年修正）有关的资讯。除了怡保的主要行动室位于霹雳州反贪污委员会总部，金马仑的行动室则位于MerlinInn酒店（9,Jalan Tanah Perdah,TanahRata）。公众人士有任何资讯，可联络怡保总部（电话：05-5267000，分线163或传真：05-5261214或电邮：[email protected] ）

官员便装监督补选

他说，位于金马仑的行动室共有5名官员轮流工作，他们同时会以便装出现在各个补选现场，以监督补选的活动，包括出现在政治讲座会上。

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他说，任何人一旦发现一些涉嫌补选贿赂的情况，可以向行动室投报，而投报者不一定要亲临行动室，他们可以通过电邮、打电话等方式。不过，他促请投报者表明身份和个人资料，以便反贪污委员会稍后需要跟进事件时，容易联络上他们。

“其实每次选举，反贪污委员会都会启动行动室。这一次，虽然金马仑并不属于霹雳州，但基于地理位置的距离问题，因此霹雳州反贪污委员会便负起了这个责任。虽然如此，彭亨州反贪污委员会也会与霹雳州反贪污委员会合作，负责到位于金马仑与彭亨边界的地区进行监督。”