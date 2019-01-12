没说原住民村长不挺希盟将撤换．莫纳兰：言论被错误解读 公正党上议员莫纳兰今日在立卑柏道原住民村发表“原住民长村不支持希望联盟，将会被撤换和无法获得津贴”的言论引起轩然大波；他在今晚对《星洲日报》说，他的言论被错误解读。

（彭亨．立卑11日讯）公正党上议员莫纳兰今日在立卑柏道原住民村发表“原住民长村不支持希望联盟，将会被撤换和无法获得津贴”的言论引起轩然大波；他在今晚对《星洲日报》说，他的言论被错误解读。

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莫纳兰在电话访问中说，他不曾说过原住民村长不支持希望联盟，将会被撤换和无法获得津贴。当时他是在和原住民村长进行对话，可能有人或媒体对他的讲话有所误解。

力挺原住民村长

“我是支持和力挺原住民村长的代议士，不可能会说出这样的话。”

莫纳兰也是公正党百乐区部主席，他说，其实他当时是指“原住民村长若是在巫统有担任职位，就应该放弃村长职位”。

“带有巫统政治和议程的原住民村长不应该同时领取联邦政府的津贴，这会造成利益冲突。”

他强调，在整个交流过程中，他不曾发出带有“警告”或是“恐吓”的语调，作出：“没有选票，没有津贴。”的评论。

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莫纳兰发给《星洲日报》的文告也表示，在对话会上，参与者向他提问：“是谁给予原住民村长工资和津贴？”

“我答道，是联邦政府发给，因此仍然热衷于担任巫统支部主席者应该卸下村长一职。”

他说，由原住民事务局委任的村长有责任将各自地区的原住民心声上达政府，他们应该和希盟联邦政府同处一条船上，真诚为原住民和原住民事务发展局服务。