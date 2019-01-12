“贝佐斯离婚很有看头”‧特朗普：祝他好运 政治新闻网站Politico报道，美国总统特朗普周四上午在白宫被记者团问及，对亚马逊创办人贝佐斯离婚消息的意见时，他说“这个嘛，我祝他好运，这将会很有看头”。

54岁的贝佐斯周三发表声明，宣布与结婚25年的妻子离婚。（图：法新社）

（华盛顿11日综合电）政治新闻网站Politico报道，美国总统特朗普周四上午在白宫被记者团问及，对亚马逊创办人贝佐斯离婚消息的意见时，他说“这个嘛，我祝他好运，这将会很有看头”。

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贝佐斯外遇传裸照露骨短讯

据《国家询问报》报道，贝佐斯从2018年4月起，就开始传送内容露骨的情色短讯给外遇对象、已婚的前加州电视女主播桑切斯，内容包括：“我爱你，充满活力的女孩。我会用我的身体证明给你看。”

54岁的贝佐斯周三发表声明，宣布与结婚25年的妻子离婚，他传给桑切斯的短讯则在周四曝光。除了火辣的内容外，贝佐斯也传了他的下体照片以及没穿上衣的自拍照给桑切斯。

《国家询问报》报道，贝佐斯自曝迷恋桑切斯。在2018年4月传送给桑切斯的短讯中，贝佐斯写道：“你让我变得更好，你对我来说意义重大。”

另外一则短讯则写道：“我充满著对你的爱。我的心正在扩大，以便有更多空间可以装得下你。”

报道也提到，贝佐斯传给桑切斯的一些短讯过于露骨，还有太过暴露的照片，无法刊登出来。

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贝佐斯夫妇德州拥40亿地皮

贝佐斯离婚后，有可能被分走一半身家，夫妇二人单计在美国的物业至少值2亿美元（约8亿令吉），得州地皮更加值10亿美元（约40亿令吉）。