盈利波动．依文仙台遭看淡 依文仙台（SENDAI）获取海外高额新合约，惟肯纳格研究认为仍在预期的全年16亿令吉新合约预测范围内，因此维持财测，基于该公司盈利极度波动、印度营运和油气部门营运赚幅微薄而继续唱淡该股。

（吉隆坡11日讯）依文仙台（SENDAI,5205,主板建筑组）获取海外高额新合约，惟肯纳格研究认为仍在预期的全年16亿令吉新合约预测范围内，因此维持财测，基于该公司盈利极度波动、印度营运和油气部门营运赚幅微薄而继续唱淡该股。

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依文仙台获颁4亿零600万令吉新合约，包括在新加坡的高科技数据处理及计算设施项目、在印度建设2栋45层高大楼，和在卡塔尔获取一条大道的拱形建设结构项目。

在2018财政年，该公司取得14亿4000万令吉新合约，比肯纳格的订单填补假设高2亿4100万令吉，促使该行提高2019财政年新合约预测至16亿令吉，而目前依文仙台还需获取9亿5300万令吉新合约以达到该行预期。

假设新合约平均税前赚幅在4%，时长为36个月，预计每年至少贡献520万令吉收入。

依文仙台持有25亿令吉未入账订单，预计可提供未来一至一年半盈利清晰度。

该公司的首艘自升工程船2018年次季完成交付，收到3600万令美元（约1亿4700万令吉）付款，肯纳格认为，尾款5400万美元入账将可改善负债率至0.81倍。

肯纳格预计其前景缺乏上升空间，而催化该公司表现因素是，建筑领域前景明显的上升信号、该公司在目前100亿令吉招标书中取获较高订单和其负债率取得改善。

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该行以该公司2019财政年7倍本益比估值为基准，维持对其目标价及评级。