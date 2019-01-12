周末制水不营业损失大．茨厂街餐饮店忙储水 制水碰上人潮最多的周末，关门不营业损失更大，因此，茨厂街餐饮业者今晚将开始储水，星期日照常营业！

根据雪兰莪水务管理公司在脸书发布的制水列表，茨厂街和苏丹街一带在受影响名单内。（图：星洲日报）

（吉隆坡11日讯）制水碰上人潮最多的周末，关门不营业损失更大，因此，茨厂街餐饮业者今晚将开始储水，星期日照常营业！

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雪州水供公司（Syabas）为修复漏水的 生水输送管，被迫暂时停止咖啡山滤水站的操 作，吉隆坡市中心及周遭多个地区将于明晚（12 日）9时起至后日（13日）晚上11时制水，长达26小 时无水。

尽管雪州水供公司早前已发布制水通知，当地大 部份业者却仍不知茨厂街一带也在制水影响名单内， 惟也愿意体谅当局的苦心。

由于制水日适逢周末，《大都会》社区报记 者今早为此走访茨厂街一带的餐饮店，部份 受访业者皆一致决定当天照常开业， 并会做好储水、购买矿泉水和 纸杯的准备。

业者：周末休息损失更大

受访业者表示，根据以往经验， 若非遇上爆水管等问题，茨厂 街向来都不会受到制水影响；就算真的 制水，最多也只是半天。

他们说，尽管本次的制水时间较 长，但基于星期日顾客人潮较多，所 以，他们还是不会选在当天暂时休业， 反之会做好储水准备，应付日常营运。

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他们透露，为了确保水量充足， 他们将从今晚开始备水，若仍不足应付 当天营业所需，不排除再从家中载水过 来，或到购物商场购买矿泉水应急。

他们笑言，相较于购买瓶装水的开 销，在周末休业的损失更大，除了流失 大量顾客，还要照样支付租金和员工费 用，得不偿失。

受访业者指出，尽管当局选在星期 日制水维修水管为他们带来不少麻烦， 但他们能体谅当局用意，毕竟受影响地 区以办公楼居多，选在周末制水，相信 受影响程度较小。

盼当局安排水槽车派水

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商贩希望水供公司在当天安排水槽 车勤于前往派水，盼能减轻制水的影响 程度。

同时，基于农历新年来临在即，用 水量激增，他们也促请当局在制水前， 给予适当的解决方案，将制水对商民造 成的影响程度降到最低。

议员服务中心将跟进状况

配合雪州水供公司维修水管， 吉隆坡部份地区制水，其中 受影响地区有80%在武吉免登国会选 区内。因此，除了水供公司将安排水 槽车前往派水，受影响地区的国会议 员服务中心也将派团队跟进制水，甚 至在必要时出动自己的水槽车。

欲知更多详情或跟进制水进展， 可浏览雪州水供公司网页（<www.syabas.com.my），或透过手机应用 程式“Air Selangor”查询。大众也 可致电该公司热线（15300），或 WhatsApp至019-2816793或019-280 0919寻求协助。

李笑芬（42岁，西湖（合记）饭店负责人）：制水当天不会休业

“我们在苏丹街一带营 业多年，不曾遇过太长时间 的制水，以往就算制水，最 多也只是半天。

我们不会在制水当天休 业，所以会从今晚（11日） 开始储水，当天也会抽些地 下水用作冲厕和洗碗碟等用 途，相信水量足够应付。

毕竟是为了维修水管 而制水，相信是考量到受影 响地区以办公楼居多，所 以选在星期日，我们可以体 谅。”

陈汝顺（37岁，凤凰饼家负责人）：应避免农历新年前修水管

“购买矿泉水和纸杯的 费用不低，但关店的损失会 更大，毕竟我们都要生活。

为了照常开业，我打算 今午（11日）开始储水，当 天也不排除会从家中载水， 或到商场购买矿泉水备用。

若还是无法应付，也只好不 环保些，使用纸杯了。

我虽然曾听闻制水消 息，但不知道原来茨厂街一 带也在受影响范围内。为了 减低对商贩的影响，希望当 局当天能每两三个小时前来 派水一次。

我们可以体谅当局要提 升或维修水管，但希望当局 能有所敏感，避开农历新年 前的时段，毕竟这段时间用 水量较高；同时也盼当局能 在制水之余，提供一些解决 方案，降低商民困扰。”

兰姐（58岁，鸡容海南鸡饭负责人）：用大水桶储水

“我们会从今 晚（11日）开始， 以大水桶储水，若 水量在当天仍不 够，就会考虑从家 中载水过来。

我早前曾听朋 友说制水的消息， 但不知道受影响时 间那么长。星期日 最多顾客，我们不 能不开店。

尽管制水会很麻烦，但幸好当局有 提早通知，让我们有时间做准备。”

雪水供设临时水槽

雪州水供公司已为明日的制水行动做好万全准备！

该公司发表文告指出，为了应付明晚开始的制水，当局已采 取多项措施，包括提早发布通知等，除了临时水槽外，地方服务中心也将于 明晚8时起投入运作，为大众提供及时援助。

当局将尽力加速完成修复工作，以降低制水对大众的困扰，也希望大众 能在期间给予配合和谅解。