获狮城合约．AWC展望正面 AWC设施方案（AWC）旗下环境部门STREAM赢得总值856万8200新元（约2596万5930令吉）合约，联昌研究对此进展持正面看法，这是其环境部门在过去2.5年来赢得的首个大规模合约，之前获颁的都是低于500万令吉的小规模合约。

（吉隆坡11日讯）AWC设施方案（AWC，7579，主板工业产品服务组）旗下环境部门STREAM赢得总值856万8200新元（约2596万5930令吉）合约，联昌研究对此进展持正面看法，这是其环境部门在过去2.5年来赢得的首个大规模合约，之前获颁的都是低于500万令吉的小规模合约。

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据联昌了解，环境部门的赚幅较高，达20至25%，优于其他部门如铁路、工程及设施部门。

在纳入最新合约后，该公司环境部门手上的合约订单共1亿5500万令吉。

截至2019财年首季（6月结账），该公司总合约订单共9亿4600万令吉（不包括此新合约）。

联昌之前已假设STREAM每年可获得2000万令吉新合约，最新合约提供稳健的订单填补，此部门若再获重大合约，该行将会上调合约订单预测。

该行保持2019至2021年财测不变，对AWC设施方案维持正面看法，因该公司盈利具抗跌性，尤其是设施部门盈利，同时估值偏低，本益比仅为7.8倍及资产负债表稳健，首季净现金2340万令吉。

AWC设施方案子公司Stream环境（新）公司是于1月9日接获主要承包商SDK财团合约，负责分包工程，提供包括气压废物和亚麻滑槽系统及食品废物处理系统工程，合约已于去年6月13日开始，将在2021年1月31日结束。