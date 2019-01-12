亚股汇齐涨．人民币最强 联储局主席再放“鸽”，亚洲股汇市上涨欢迎，人民币走势最强，创2015年7月以来最大周升幅。

联储局主席再放“鸽”，亚洲股汇市上涨欢迎，人民币走势最强，创2015年7月以来最大周升幅。

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联储局放慢升息，和消息显示美中贸易谈判将上升至更高级别，对股市是强心剂。隔夜美股连续第五个交易日收红也有助拉抬亚洲市场情绪。

除了菲律宾和澳洲股市下跌，亚洲其他股市都升高。日股日经涨0.97%、中国上证指涨0.74%、香港起0.55%、台北升0.4%、韩股增0.6%，新加坡、印尼、泰国和马股各升0.48%、0.52%、0.59%和0.26%。

隔夜美股震荡起伏，道指和标普500各收高0.5%，纳指收涨0.4%。

联储局的鸽派立场令美元承压，亚币兑美元多上涨，人民币涨0.6%至逾5个月最高，全周涨1.8%，录得2005年汇率重估以来在岸交易中最大周线涨幅。美元指数跌0.1%，至95.38。

马币兑美元升至4.0940。

美元让油金一齐走高，纽约期油和布兰特油各涨0.53和0.5美元，至每桶53.12和62.18美元。

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纽约期金升0.43%，至每安士1292.45美元。棕油上扬，基准3月货涨10令吉，至每公吨2173令吉。