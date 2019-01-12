利空笼罩．怡保工程财测下调 怡保工程（IJM）受旗下种稙业务表现欠佳、新建筑工程合约比预期少、收费大道业务前景仍不明朗等利空冲击，分析员预期该公司无法在2019财政年达到20亿令吉新工程合约的目标，并将其未来3年财测略为下调1至3%。

（吉隆坡11日讯）怡保工程（IJM,3336,主板建筑组）受旗下种稙业务表现欠佳、新建筑工程合约比预期少、收费大道业务前景仍不明朗等利空冲击，分析员预期该公司无法在2019财政年达到20亿令吉新工程合约的目标，并将其未来3年财测略为下调1至3%。

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20亿新工程合约恐难达目标

怡保工程旗下的种植业务料将拉低2019财政年下半年盈利，马银行研究将其2019至2021财政年核心盈利预测下调1%至3%，以反映种植业务较高成本及较低的原棕油平均售价假设。

马银行研究指出，该公司2019财政年至今为止的新建筑工程合约订单为5亿零500万令吉，该行对其10亿令吉新工程合约目标保持不变。

该行对该公司的综合估值方式计算的目标价为1令吉80仙（之前为2令吉），并维持其“守住”评级，主要是考量其种植业务的市价／账面值比定在1倍水平、将其基建折扣增加以反映收费大道尚待明朗问题。该行仅预测它可取得10亿令吉新工程合约，其余可能来自医院或建筑物工程。

该公司于2020财政年新工程合约可来自槟城的槟城光明城（Light City）第二阶段及巴生河流域的双轨火车（第二阶段）工程计划。至于巴生河流域轻快铁第三路线，尚待官方宣布详情及削减成本的幅度。

该行指出，怡保工程披露，它2019财政年首半年鲜果串产量走低，主要是其沙巴苏故园丘因厄尔尼诺效应延迟而拉低产量。加上原棕油价格走低至每公吨2326令吉（按年减少14%），及2019财政年首半年翻种活动较高成本，使大马种植业务税前盈利按年下跌26%。印尼种植业务2019财政年下半年的生产成本可能维持高水平，因种植区较年轻造成较高的折旧及人工成本。

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马银行研究表示，该行把怡保工程2019年至2021财政年核心盈利预测，分别下调3%、3%及1%，以反映其较高种植生产成本及较低的原棕油平均售价。

随着预测2019财政年的种植业务蒙亏，该行把种植业务估值转为股价／账面值比一倍水平（较之前为本益比15倍）。同时将基建业务的折扣因素增加至50%（之前为20%），主要是高速大道特许经营权前景不明朗。