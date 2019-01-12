积极开发菲孟．MYEG或派特别息 积极开发菲律宾和孟加拉市场的MYEG服务（MYEG），据称暗示发放特别息。

（吉隆坡11日讯）积极开发菲律宾和孟加拉市场的MYEG服务（MYEG,0138,主板科技组），据称暗示发放特别息。

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MYEG服务在联昌投资银行主办的“大马企业日”上披露，考虑配发特别息。出席大会的管理层包括大股东兼董事经理黄添顺。

该公司2018财政年每股派发1.9仙股息，占核心净利的30%。联昌研究估计，假设该公司将40至50%核心净利派给股东，特别息可达每股0.6至1.25仙，意味2018财政年周息率将提高到2.6至3.3%。

不过，目前而言，该行并不预期MYEG服务2019财政年将派发特别息。

海外开始贡献收益

联昌指出，虽然该公司现有盈利全部来自国内，但随着菲律宾和孟加拉业务陆续启动，海外市场有望开始贡献收益。

其中，该公司40%联号公司MYEG菲律宾（MYEGP）将在2月推介线上汽车路税及保险更新服务（RTIS）和微型贷款服务，接下来也考虑推出个人保险产品。

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联昌认为，MYEG菲律宾为该国第一家提供线上汽车路税及保险更新服务的公司，首3年可望交出强劲业绩表现。

该行估计，MYEG菲律宾将在2020和2021财政年分别贡献1410万和2280万令吉税前盈利；由于MYEG服务的多媒体超级走廊（MSC）地位已延长到2021年，期间将得以豁免缴税。

除了菲律宾，该公司也致力打进孟加拉市场。目前，该公司40%联号公司MYEG孟加拉（MYEGB）正与该国政府合作，计划推出增值税监督系统（VATM），并在税收达到指定水平后获得分配。

联昌指出，在纳入菲律宾业务营收后，将MYEG服务的2020和2021财政年盈利预测调高4.4%和7%，目标价也从1令吉86仙上修到1令吉96仙，评级则保持“加码”。

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今日闭市，MYEG服务跌3仙，收报1令吉零5仙，成交量达4720万3900股。