有望攫政府大型合约．砂州日光可扭转乾坤 砂州日光（CMSB）面对政治风险继而影响投资情绪导致股价大挫，分析员预该公司在2019财政年将能扭转乾坤，归功于有望攫取政府大型合约和延长大道特许经营权合约。

（吉隆坡11日讯）全国大选后，砂州日光（CMSB,2852,主板工业产品服务组）面对政治风险继而影响投资情绪导致股价大挫，分析员预该公司在2019财政年将能扭转乾坤，归功于有望攫取政府大型合约和延长大道特许经营权合约。

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钱景看俏

砂州日光2017／2018财政年录得亮眼表现，盈利增长38%／14%，安联星展研究预计，砂州日光在2019财政年盈利增长料看俏。

该行指出，泛婆罗洲大道项目由2018财政年开始延迟，预计重启后将提升砂拉越的建材需求，而砂州日光的核心业务将因此受惠。

“另外，州政府握有90亿令吉发展预算，预计将释放更多发展项目并推高建材需求，砂州日光业务也料获益。”

安联星展也认为，砂州日光旗下的联营和联号公司，尤其是OM砂拉越和Sacofa将能够增加净利表现。

安联星展指出，砂州日光潜在催化剂源自于大道维修特许经营权获得更新和获颁新合约。

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“我们预计，砂州日光大道维修特许经营权延长期限在今年6月届满后，将可攫取期限更长的更新合约。另外，假设该公司能够攫取州政府颁发的大型合约，将可改善盈利表现和对该股的投资情绪。”

安联星展表示，砂州日光面对的风险包括泛婆罗洲大道工程进展缓慢和无法获得大道特许经营权，因泛婆罗洲大道工程延迟将影响建材需求。

砂州日光今日走扬12仙，闭市挂3令吉25仙。

综合以上，安联星展维持砂州日光“买进”评级和4令吉目标价。