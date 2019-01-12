选址仅剩越新2热门国‧美朝或随时再办峰会 美朝正筹备第二次“特金会”，韩国外交部消息指，现时举行峰会的候选地点已缩窄至越南及新加坡。

（首尔11日综合电）美朝正筹备第二次“特金会”，韩国外交部消息指，现时举行峰会的候选地点已缩窄至越南及新加坡。

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韩外长康京和则指，不排除美朝会突然宣布峰会详情。

韩媒引述外交部官员指，在外界盛传的峰会可能地点中，应较为关注越南、新加坡、夏威夷，但夏威夷不可行，因为当地没有朝鲜大使馆。而越南及新加坡则在朝鲜领袖金正恩专机“苍鹰一号”的飞行范围内，两地亦设有朝鲜大使馆。据悉，越南对举行峰会感兴趣；新加坡则曾举办第一次美朝峰会。

康京和周五表示，美国高官近日多次暗示美朝就峰会磋商，两国或随时公布召开首脑会谈。

她亦谈及金正恩日前第4度访华，指事件显示中朝友谊深厚，意在加强两国在半岛问题的合作。她认为韩方要争取尽快金正恩回访，令韩朝关系及半岛无核化取得突破进展。

韩执政党：习或4月访朝5月访韩

与此同时，韩国执政党共同民主党代表（相当于党魁）李海瓒周五表示，中国国家主席习近平似乎已敲定4月访问平壤，5月很有可能访问首尔。

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韩联社报道，李海瓒在会晤新任总统府幕僚长、青瓦台秘书室长卢英敏时表示，如果朝鲜中国、朝鲜美国、韩朝高峰会陆续举行，东北亚和平气氛会相当浓厚。

报道说，之前担任驻中国大使的卢英敏在会后向记者就中国领袖出访韩朝的可能性表示，韩国和中国正就有关事宜沟通中，但具体日程尚未敲定。

对于“中国领袖是否敲定上半年访问韩朝”的提问，卢英敏表示，成行的可能性比较大。