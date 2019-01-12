威省市局：减少繁文缛节．推介“办理施工证”指南
威省市局：减少繁文缛节．推介“办理施工证”指南
（槟城．北海11日讯）威省市政局今日推介“办理施工许可证” （Dealing With Construction Permit）指南，减少繁文缛节，将 新发展工程的55个审批事项减少至 21个，审批时间也从108天减少至 72天。
“办理施工许可证”也是世 界银行目前所使用的一个指标，即 着重于审批施工证或发展工程，这 有助于推动国家发展，刺激当地经 济。该局是全马第三个执行此指南 的地方政府。
威省市政局主席拿督罗查理今 日在推介礼上说，这指南是该局于 2017年7月28日开始规划，以“业 务流程重组”的管理思想来重组审 批事项及时间，并在遵守政策及法 律的当儿提高审批工作的效率及准 确性。
他说，槟城制造业及服务业 占国内生产总值的95%，而要发展 该2个领域的前提，就是要有建筑 物，因此建筑业扮演着非常重要的 角色。在这指南下审批的发展计划 条件包括发展面积少于5英亩、楼 层不高过3层及非国家遗产区域等 等。
减低审批开销吸引外资
罗查理举例，发展规划 图测（PKM）原本需提 呈给消拯局审批，而在消拯局的 同意下已取消这个程序，因为绘 测师非常了解安全措施的条例， 如今只需在申请完工符合证书 （CCC）时才需提呈给消拯局。
“房屋及地方政府部在全国 选6个地方政府执行这指南，即 本市局、亚庇、怡保、新山、槟 岛及沙亚南市政厅。
我希望通过执行这指南能提 供更多就业机会给B40群体，减 低审批开销及吸引外资。”
他说，该局在执行该指南 前，该局一站式服务中心去年首 次达到由房屋及地方政府部定下 的100%关键绩效指数，即在108 天内完成审批工作。
佳日星盼可拓展到高楼单位
槟州地方政府、房屋、城 乡规划委员会主席佳 日星说，该指南的其中一个条件 是楼层不高过3层，而槟州共有 23万个高楼单位，逾100万人居 住，因此他希望该指南未来可拓 展到高楼单位，加速高楼单位发 展工程的审批时间。
他说，在新指南下，发展规 划图测从108天缩短至72天，至 于发展计划原本需在497天（发 展图测、规划图测至完工符合证 书）内完成审批，现在则缩短至105天。
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