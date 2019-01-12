清晨上厕所惊见大蟒蛇·妇女魂飞魄散 “我吓得说不出话来，心想‘这个可怕的动物，怎么可能爬进我的家里？’”

居民吴先生在住家内厕所发现三尺长的蟒蛇。（图：新加坡新报）

（新加坡12日讯）新加坡组屋惊魂，妇女清晨起身上厕所，惊见三公尺长的大蟒蛇卷在厕所横梁上，吓得魂飞魄散，冲进房间叫醒丈夫，惊慌说：“厕所里有蛇！”

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女儿及女婿也被惊醒，一家四口乱成一团，分别拨电给市镇理事会、农粮兽医局及灭虫公司求助，前后折腾了两小时。

这起蟒蛇大闹组屋的事件，发生在12月30日早上6时45分，地点是友诺士一带的公寓式组屋。

60岁男屋主吴先生告诉《新报》，当天清晨突然被妻子从睡梦中叫醒，慌里慌张告诉他厕所里出现一条蛇。

“当她告诉我厕所里有一条大蛇时，我还不以为意，以为她太夸张或者是看错了。

岂料他走进厕所一看，被眼前的一幕给吓呆了，只见一条大蟒蛇，卷缩在厕所的横梁上。

“我吓得说不出话来，心想‘这个可怕的动物，怎么可能爬进我的家里？’”

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这时，他的女儿和女婿也被惊醒，并立即联络农粮兽医局求助。吴先生也拨电给马林百列市镇理事会，但表示后者请他联系灭虫公司。

“我们全家人都慌到不知所措，妻子更是跑上跑下，担心蛇会爬到客厅。”

他说，农粮兽医局告诉他的女儿，表示会提供救援。与此同时，由于蟒蛇移动卷在污水管，他们连忙找灭虫公司处理。（联合早报）