佳日星：包括电缆屋顶垃圾室． 拨205万翻新打枪埔组屋 槟州地方政府、房屋、城市及乡村规划委员会主席佳日星指出，州政府已拨款205万令吉， 今年3月开始为打枪埔组屋进行维修翻新工程。

王 康立（右二起）、温乃坤及佳日星呼吁全民响应垃圾源头分类，提倡环保。（图：星洲日报）

（槟城11日讯）槟州地方政府、房屋、城市及乡村规划委员会主席佳日星指出，州政府已拨款205万令吉， 今年3月开始为打枪埔组屋进行维修翻新工程。

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他今日召开新闻发布会说，翻新 工程包括更新电缆、更换屋顶及更新 垃圾室等。

他说，州政府决定与槟州妇女发 展机构（PWDC）推动性别敏感与参与 预算（GRPB）运动，PWDC也成立特 别小组商讨推动方式，预计今年2月开 跑，希望打枪埔居民积极配合。

委会拟定重建计划

另外，州政府自2015年成立城市 再生委员会策划老旧房屋计划的翻新 及重建工程，而打枪埔组屋已近50年 历史，有关委员会正拟定重建计划， 待解决居民疏散、建筑设计、组屋密 度及新设施等问题后，才会实施重建 工程。

佳日星说，州政府自2016年推动 垃圾分类运动至今，在平地住宅成功 回收35万2669公斤垃圾，总收入达8万 5234令吉22仙，包括槟岛市政厅在去 年回收1万1881公斤的垃圾，为州赚取 4506令吉18仙的收入。

他说，在槟威两地展开的取缔行 动，共发出568张罚单，他希望全民继 续配合环保计划，积极加入垃圾源头 分类活动，提倡环保、绿意及干净的 槟州。

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与会者尚有植物园区州议员王康 立及槟州地方政府固体废料管理组主 任温乃坤。