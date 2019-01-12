利空连连．今年机场客流量成长下调 分析员下调今年成长预测，主要受国内市场情绪疲软、机票价格走高及云顶户外主题乐园开幕遥遥无期所拖累，惟中国旅客签证放宽措施获延长，料有助抵销部份劣势。

（吉隆坡11日讯）2018年国内机场客流量成长逊预期，分析员下调今年成长预测，主要受国内市场情绪疲软、机票价格走高及云顶户外主题乐园开幕遥遥无期所拖累，惟中国旅客签证放宽措施获延长，料有助抵销部份劣势。

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达证券表示，大马机场（AIRPORT,5014,主板交通物流组）昨日宣布，2018年国内机场客流量增加2.5%至9900万人，接近该行预测的3%成长率，但远低于管理层的6%成长目标。

管理层表示，这是由于第14届大选期间航空旅游低于预期，以及转机旅客减少。

管理层预期2019年大马旅客量成长4.9%，包括国际旅客增2.4%和国内增7.6%，这是根据今年布兰特原油价格相对低、国内生产总值（GDP）增长4.9%，以及中美贸易紧张加剧等因素。

但达证券看法更保守，将今年客流量预测从5%下调至3%，这是基于亚航的大马营运将启用6架新飞机，估计座位机将增加9.1%；云顶户外主题乐园终止，这原是2019年吸引外国游客的一个重要动力；燃料价格、机场税预定在2月调升，以及实施离境税导致机票价格走高。

新框架对大马机场有利

影响2019年航空业表现的另一个重大因素是新的管制资产基础（RAB）框架以决定未来的乘客服务费（PSC），这可能于第三季公布。达证券预期新框架对大马机场有利，并预计乘客服务费增加5%。

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另一方面，MIDF研究也保守预测大马机场2019年搭客量只成长3.5%，全年客流量可超越1亿人次记录至1亿零3000万人，以及2020年增长4%至1亿零700万人。

该行指出，中国搭客签证放宽的措施进一步延长至今年杪，预料航空搭客流量增长有望延续。其中搭客成长催化因素，则包括国际航空公司直接联系一些地点如浮罗交怡等。

该行指出，预料国内廉价航空公司如亚航集团将有望在2019年取得创新高的搭客流量成长，同时也对大马机场有利。

丰隆研究指出，2018年搭客成长比该行较早时预测的6.0%低得多，这主要是509全国大选更换新政府后，市场情绪转向谨慎，以及马航及马印航空自2017年中起就开始削减产能。

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丰隆认为，较低的航空飞行成长，将负面影响航空公司增加回酬能力，以及较难把新的离境税转嫁给国际/东盟出国搭客。该行把2019年成长预测削减至3.1%（较之前预测是4.2%）。

该行预期国际搭客比重增加，将为航空公司带来更高平均每名搭客营收（较高机票价格以及更高的辅助业务销售），而机场业者则从国际搭客获取更高机场税及零售开销。”

该行预料2019年及2020年的国际搭客占有率将持续增长及改善，主要是大马航空公司主要专注在国际航线领域。

大马机场应声挫

受去年旅客成长远逊预期影响，大马机场周五股价下滑，闭市报7令吉99仙，全日跌21仙。

达证券表示，纳入2018年客流量和2019年新增长预估后，将大马机场2018至2020财政年财测微降0.6%、1.9%和2.0%，因此目标价从8令64仙下调至8令吉55仙，保持“沽售”评级，以待新管例框架和乘客服务费结构明朗化。

MIDF则建议“买进”大马机场，目标价为9令吉88仙，以反映它是大马出入境旅游的“代表股项”及大马最大机场经营公司。

该行也建议“买进”亚航集团，目标价为3令吉48仙，特别是它2018财政年首9个月的载客率达到逾80%水平，同时它也不断地加强它的成本架构，以及通过数据化努力合理化其营收及成本。总的来说，该行对国内航空业保时正面态度。