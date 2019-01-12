方便居民到诊所看病．峇都交湾CAT下周增路线 为了提高乘客率，让中下阶层居民可以搭乘免费巴士到诊所看病，峇都交湾CAT免费巴士将在下周一起增加路线，进入武吉淡汶选区内最大的住宅区大发园，以及坐落在双溪峇甲选区的珍珠城。

左五起奥斯曼、吴俊益、周键南（右二）等人乘搭视察后，对峇都交湾免费巴士新增路线大表赞赏。（图：星洲日报）

（槟城．威南11日讯）为了提高乘客率，让中下阶层居民可以搭乘免费巴士到诊所看病，峇都交湾CAT免费巴士将在下周一起增加路线，进入武吉淡汶选区内最大的住宅区大发园，以及坐落在双溪峇甲选区的珍珠城。

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武吉淡汶区州议员吴俊益说，峇都交湾免 费巴士的乘客率每天只有200人，很不理想， 他在去年8和11月的州议会上提呈增加巴士路 线的建议，以提高免费巴士的效益，从中改善 武吉淡汶的交通问题。

他说，今年1月8日，槟州秘书处来函指峇 都交湾巴士新路线已获批准，并将在1月14日 开跑。

“淡汶选区内唯一的诊所在10年前搬到珍 珠城，导致大发园很多居民必须骑摩哆或坐德 士去诊所，我建议巴士驶进大发园再前往珍珠 城，相信增加路线后可以提升乘客率。”

吴俊益昨午与槟城快捷通巴士运作支援及 监控部门副主任奥斯曼、槟州秘书交通事务部 工程师慕斯塔晋、峇都交湾乡委周键南等人， 在峇都交湾Design Village搭乘巴士视察路线 后，发布新路线详情。

新路线全程21.1公里，从Design Village至 珍珠城国油油站，一天4辆巴士27趟次，一趟 次45至90分钟，行驶时间从早上6时30分至晚 上11时。

新增路线途经7中小学

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吴俊益说，新增路线途经7所中小学，包 括珍珠城唯一规模较大的购物商场（C-Mart） 及3间银行。

“在威省，免费巴士载客量最高的地区是 诗不朗再也，平均每天1200人，威南县的乘客 量均不理想，平均仅有200至250人，我希望届 时乘客量可加倍。”

奥斯曼说，为了提供便利给阿曼岛的学 生，峇都交湾免费巴士也会从周一至五上学时 间，从上午6时30分至2时30分载送学生来往目 的地。

“行程将从珍珠城国油油站开始，再进入 峇都姆桑码头，终点站在Design Village，全程 28公里。”