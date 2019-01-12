大臣：解决上学放学塞车问题·商讨发展怡市华中地段 霹雳州务大臣拿督斯里阿末法依沙呼吁州内各造一同商讨如何发展怡保市区内设有国民型华文中学的地段，以便解决每逢上学和放学这两个时段所面对的塞车问题。

阿末法依沙（前排左二起）与谢富年为行政楼主持签名仪式。前排左为诺米；前排右起萧志远、李官仁；后排左起哈斯尼、阿兹米、郑立慷。（图：星洲日报）

（霹雳．怡保11日讯）霹雳州务大臣拿督斯里阿末法依沙呼吁州内各造一同商讨如何发展怡保市区内设有国民型华文中学的地段，以便解决每逢上学和放学这两个时段所面对的塞车问题。

广告

他认为，各造如发展商、校方及州政府代表能择日，大家坐下来商讨如何发展学校和周遭地段，而州政府则可协助以更好的地点和更好的设施来取代现有学校的地点。

“我们发现坐落在怡保市区内的华中，因位置的问题几乎每天都会出现交通阻塞的情况，所以希望借此呼吁各造探讨良策解决这问题。我们也希望让学生们能在一个设施更完善的环境下学习，因为现在仍有很多学校欠缺基础设施。”

喜州华小谢富年行政楼开幕

他今午出席布先喜州华小丹斯里谢富年博士行政楼开幕典礼后，在新闻发布会上这么表示。

他说，目前有许多学生每天上学都必须经过一段很远的路程，才能抵达市区内的学校，所以他希望上述建议有助于减轻学生们每天往返学校的劳累，且长远而言，也能为学校增加收入。

他强调，这无关于政治或种族课题，大家都该把焦点放在教育上。

广告

调涨水费未商讨

另外，询及有关调涨水费之事，阿末法依沙表示目前尚未有更进一步的商讨，虽然水供资产管理公司（PAAB）早前已给予讲解，但至今仍未有任何关于调涨水费的问题。

他说，霹州政府在这方面仍未做出决定，并希望人民不要过于害怕“调涨”的字眼，因州政府无论如何都会确保调涨幅度不会对人民造成影响。

较早前，他在致词时表示，州政府向来不分种族和宗教背景，致力把最好的教育给予州内的孩子，且在2019年霹雳州财政预算案中，州政府拨出予发展州内教育素质领域的款项乃占最大部份。

广告

“州政府也有派发援助金予州内的贫困学生，让他们有机会上学获得教育。无论是政府、非政府组织或人民，都有责任一起迈向发展教育的目标，这就是我们的任务。”

会上，他也赞扬谢富年多年来在教育及医疗上的努力是大家有目共睹，其创办的“谢富年基金会”，更于1997年开始资助喜州华小，他也希望州政府往后能与谢富年有更紧密的合作，以助发展霹雳州。

出席者包括大臣夫人拿汀斯里诺米、丹绒马林国会议员郑立慷、霹雳州教育局学校管理组主任阿兹米、北近打县教育局主任哈斯尼、布先喜州华小董事长丹斯里谢富年、校长萧志远、活动大会主席拿督李官仁。

阿末法依沙（右）在参观学校的课室时，调皮地拿起教师的藤便，示范教师平时如何教课，逗得大家笑呵呵。左起诺米、李官仁、萧志远、谢富年、陈慧娟。（图：星洲日报）

李官仁：谢富年致力助发展喜州华小

李官仁指出，该行政楼的动土礼于2003年由前国阵霹雳州务大臣主持，如今16年后，则由现任希盟州务大臣拿督斯里阿末法依沙主持开幕典礼，可谓别具意义。

他说，以往该校没有行政楼，教师们只能借用2间学生课室作为行政办公室，于是董事部于2014年已决建新的行政楼；现在行政楼落成后，学生们就有更多的课室上课。

他告知，该校董事长丹斯里谢富年30多年来致力于协助发展喜州华小，除了于1998年耗资100万令吉建设一座大礼堂之外，也于2003年以一对一的方式赞助兴建3层楼的校舍。

“这两个当时耗资约400万令吉的发展计划，如今市价已超过500万令吉。”

他说，谢富年曾于2014年开始有意退下，不想再担任董事长，不过后来经过大家的挽留，他最终还是留了下来当喜州华小的董事长，并让学生们获得最好的教育素质。