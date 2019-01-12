方天兴：列独中拨款受惠名单‧“关中获政府肯定” 关丹中华中学董事长丹斯里方天兴今天对政府在年度预算案中，把该校列入“全国62所独中”的受惠名单内，并以均分方式获得19万3000令吉的特别拨款，表示振奋。

（关丹11日讯）关丹中华中学董事长丹斯里方天兴今天对政府在年度预算案中，把该校列入“全国62所独中”的受惠名单内，并以均分方式获得19万3000令吉的特别拨款，表示振奋。

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他说，这是政府对关中一项突破性的认可和肯定。

他感谢财政部长林冠英、教育部副部长张念群，以及董总在这方面所作出的努力和安排，同时也感谢国内绝大多数独中，一向来给予关中的认可和关怀。

也是华总会长的方天兴今日在文告中说：“关中创校迄今6年，许多硬体设备和建校计划尚未完成，极需华社与政府继续给予资助和支持，今天历史性获得中央政府的拨款，对关中来说意义非常重大，让我们激动又感激。”

他说，政府通过今年度财政预算案，首次拨出1200万令吉予国内所有独中，是建国以来，对独中与华教发展的一大突破。

他也相信，从今往后，有关拨款将会成为希盟政府一项常年制度化拨款。