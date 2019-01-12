倪可敏：教育是最好的投资·盼学校今年内用完拨款 国会下议院副议长兼安顺国会议员倪可敏表示，教育是最好的投资，因此他希望获得拨款的学校能够在今年内用完相关拨款，将拨款花在有需要的地方，务必做到物有所值，如果后续有需要可以再申请，政府审核过后也会批出新的教育拨款。

（金宝11日讯）国会下议院副议长兼安顺国会议员倪可敏表示，教育是最好的投资，因此他希望获得拨款的学校能够在今年内用完相关拨款，将拨款花在有需要的地方，务必做到物有所值，如果后续有需要可以再申请，政府审核过后也会批出新的教育拨款。

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他说，教育乃是一国之本，因此新政府认为学校应该百花齐放，都应该被公平对待，因此无论是华中、独中还是民办学校，政府都会一视同仁，提供制度化拨款给各源流学校。

倪可敏今早在金宝克兰芝州议员张哲敏的陪同下访问金宝培元华中及小学，并移交教育部拨款给金宝4所中小学的特别拨款模拟支票时这么表示。

培元华中今天获得拨款20万令吉、培元华小3万令吉、公立华小7万令吉以及中华华小9万5000令吉，总数为40万令吉。

倪可敏也表示，华文是世界第二大广泛使用的语言，且中国已经成为世界的经济体，因此掌握多一个语言就是掌握一个优势，而生活在多元种族环境的马来西亚人民就已经有先天的优势，因此国家更应该注重教育，让国家的未来更美好。

张哲敏：校长可用新系统申请拨款

张哲敏致词表示，从前华中的拨款都有拖延的情况，而新政府注重教育，因此在短短3个月内已经设计了一个新系统，让校长们可以自行在系统申请拨款，政府审核过后，就会马上电子转账予学校。

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陈宝玲：不必再为筹款分心

“在我当选州议员之后，有三分之一的拨款都用于教育，因为再怎么省都不能够省教育。”

培元华中校长陈宝玲表示，过去学校经费不足，需要师生一起合作举办活动以筹获经费，如今政府提供制度化拨款将大大减少该校筹募经费的工作，让老师们可以专心教育学生，不必再为筹款的事情分心了。