天气欠佳渔民少出海·农历年吃贵海鲜 十八丁渔民有限合作社理事马良才指出，由于近来海上气候欠佳加上新春届临，因为海鲜的价格已开始上涨，涨幅约为10%至30%。

（霹雳．太平11日讯）十八丁渔民有限合作社理事马良才指出，由于近来海上气候欠佳加上新春届临，因为海鲜的价格已开始上涨，涨幅约为10%至30%。

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他说，近月来海上吹起西北风及东北风，造成渔民减少出海，渔获因此也减少了许多。

“目前，距离农历新年已不到一个月，餐馆及消费者也开始大量收购海鲜，因此各类海鲜的价格每天都在上涨。”

马良才说，目前大虾的价格1公斤已接近80令吉，大白鲳每条则接近100令吉，比平时涨了数十巴仙。

他表示，如果天气在近日依然没有好转，在接近春节时，海鲜的价格可能会更进一步提高，新春期间人们可能要吃贵鱼虾了。

李广财：大虾每公斤约70令吉

老港渔民李广财表示，不久前海上吹大风造成渔民减少出海，渔获因此有所减少。

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他说，加上已接近农历新年，海鲜的价格便会上涨，比去年同时期的涨了一些。

“目前，大虾的价格为每公斤约70令吉，大白鲳则每条约整百令吉。”

他说，海鲜的价格与供应及需求有关，若供应多了价格便下跌，如果接下来渔民捕获许多海产，价格可能便会下跌。