海产货源不足·新年吃贵海鲜 怡保渔业公会主席黄继业指出，农历新年将至，目前市场面对海产货源不足的现象，其中本地大明虾、斗底鲳等价格已涨！

（霹雳．怡保11日讯）怡保渔业公会主席黄继业指出，农历新年将至，目前市场面对海产货源不足的现象，其中本地大明虾、斗底鲳等价格已涨！

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大明虾斗底鲳涨价

他表示，最近风浪大，渔夫出外捕鱼时收获变少，有者因危险而不敢出外捕鱼，影响到一些海产货源不足，有的海产价格甚至比去年新年前高。

他说，目前顶大明虾，每公斤零售价约100令吉，如果继续货源不足，接下来的一个星期，新年临近，恐怕价格会再飙高。

他透露，马友鱼目前每公斤约40令吉，斗底鲳最近缺货，每公斤价格也约要价100令吉。

“早在五六天前，黑鲳鱼货源充足和价格便宜，这几天价格恢复正常，现在每公斤售26令吉。”

他说，华人农历新年期间喜欢吃的鱼虾通常来自班台和十八丁，虽然也有印尼货，相信价钱会较便宜，但许多人会认为采购本地货会比较理想。

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他认为，如果接下来在新年前天气好转，应节海产收获好，货源够，价格应会保持现状，下调的机会不大。

他表示，新学年开学后巴刹市场很淡静，还未掀起过年的气氛，或许有部份消费者去了百货市场采购年货，在巴刹里，相信要到了新年前最后两个星期的周末才会旺起来。

他说，如今还是有人会预先购买鱼虾冷藏，这是一般家庭式的作法。