“前朝16年都没做到”‧刘华才赞希盟拨款独中 他今日发文告指出，这是前朝国阵政府在过去61年来都没有做到的，如今希盟政府做到了，这是值得给予赞扬及肯定的。

（吉隆坡11日讯）民政党主席拿督刘华才高度赞扬希望联盟政府今日史无前例地拨款1200万令吉给全国62所独中，并肯定政府的这项措施。

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他今日发文告指出，这是前朝国阵政府在过去61年来都没有做到的，如今希盟政府做到了，这是值得给予赞扬及肯定的。

吁修法制度化拨款独中

他同时也吁请政府能够再踏前一步，通过修改教育法令来制度化拨款给独中，以确保未来不管是谁执政，独中都可继续享受到政府提供的拨款。

他认为，将制度化独中拨款也可以避免这些拨款沦为政党在大选来临时的大选糖果，确保未来选举能更干净丶公平及公正，让大马有更健康的民主制度。

他也提醒希盟政府，除了拨款给独中之外，更应该尽早承认独中统考文凭，以确保独中的学生来源更加具有永续性。

他解释，一旦政府承认独中统考文凭后，独中生的升学之路将更加广阔，如此一来自然有更多家长愿意将孩子送入独中就读，确保独中能够有永续的学生来源。