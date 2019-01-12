提供母公司6433万预支．史格米能源受调查 史格米能源（SCOMIES）于过去2年在未获稽查委员会批准的情况下，向母公司——史格米集团（SCOMI,7158,主板能源组）和旗下子公司提供6433万4934令吉预支，促使稽查委员会对此展开调查。

（吉隆坡11日讯）史格米能源（SCOMIES,7045,主板能源组）于过去2年在未获稽查委员会批准的情况下，向母公司——史格米集团（SCOMI,7158,主板能源组）和旗下子公司提供6433万4934令吉预支，促使稽查委员会对此展开调查。

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该公司发文告指出，相关调查仍在进行中，稽查委员会现仍无法评断相关预支动作是否公平和合理。

史格米能源补充，公司独立董事已持续与史格米集团洽商以追讨欠款，但仅追回970万3283令吉，若母公司无法偿还欠款，可能对公司现金流和财务状况带来风险，因此公司正探讨所有选项来回收所有款项。

史格米能源是在2016年6月至2018年6月期间向史格米集团提供6433万4934令吉预支，其中1939万3105令吉用作双方共享的服务协议，但其余4494万1829令吉则归类为关联人士交易，而史格米集团在过去2年仅偿还970万3283令吉。

史格米集团是史格米能源控股公司，握有其65.64%股权。