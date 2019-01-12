11月批发零售贸易涨8.6% 受零售贸易持续双位数增长所带动，大马11月批发与零售贸易进一步上涨8.6%至1620亿令吉，相比10月为增长8.2%。

（吉隆坡11日讯）受零售贸易持续双位数增长所带动，大马11月批发与零售贸易进一步上涨8.6%至1620亿令吉，相比10月为增长8.2%。

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根据统计局公布的数据显示，11月批发与零售贸易指数按年增长8.4%至172.2点，其中零售贸易增长12.3%。

与此同时，11月季节性调整的指数按月增长0.7%。

批发贸易增长6.9%至510亿令吉，该指数上涨6.2%至178.8点，当中其他专业批发、非专业批发及餐饮和烟草批发的增长最为亮眼，分别上涨10.2%、7.9%及7.6%。

而零售贸易维持其双位数增长，上涨12.6%至429亿令吉，主要获非专卖店及专卖店其他产品所支撑。

零售贸易物量指物量数增长12.3%至182点，而基于季节性调整指数，共增长1.7%。

11月汽车销售按年增长2.1%至123亿令吉，按月涨1.3%。

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汽车销售指数增长2.9%至129.6点。

零售销售连续6个月双位数增长

MIDF研究表示，11月份销贸易取得8.6%增幅，主要由于国内消费保持旺盛，带动零售销售连续6个月双位数增长，11月共成长12.6%，为重新推行销售税以来的3个月内最大涨幅。

首11月份销贸易增长8.3%，低于去年的9.1%，但和该行预期一致。

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该行预期第四季分销贸易可继续取得正面表现，因通膨偏低、就业市场稳定和政策支持如稳定燃油价。

MIDF估计2019年私人消费和服务领域分别增长7.5%和6.2%，从而带动分销贸易和经济持续增长，并预期经济方向更明朗化和支持性政策如汽油顶价订在每公升2令吉20仙，将在2019年大幅提振国内消费。